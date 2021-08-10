《雅談保險－吳詩雅》善用保險科技，齊來做個運動健兒

《雅談保險》跟大家一樣，早前筆者一直沉醉在東京奧運賽事之中，緊貼港隊運動員參與的

賽事。今屆一眾香港選手的成績相當優秀，尤其是當看到「劍神」張家朗、「女飛魚」何詩蓓、

香港女子乒乓球團隊、空手道代表劉慕裳和車神李慧詩勇奪獎牌，特別教人振奮！

在疫情肆虐下，運動健兒仍然不畏困難，向著目標奮鬥不懈，其志可嘉。事實上，選手們能

夠有如此純熟而高超的技術，背後所付出的努力、堅持和汗水，是一般人無法想像的。除了靠個

人努力，一系列專業的支援服務也功不可沒，當中涉及體適能、運動營養、運動心理諮詢及運動

恢復等，協助他們進行有系統及科學化的訓練，才能在世界一級的賽事上發揮最佳水平。



＊ＡＩ「訓練Ｂｕｄｄｙ」貼身指導＊



近來香港運動風氣漸盛，一般人雖然難以有奧運級的專業指導，但借助一些科技小工具，我

們也可以提升運動時的效率及安全性。例如現時有保險公司不止為客戶提供傳統的保障計劃及財

富增值服務，亦關注到客戶的體態健康，故提供一站式的健康手機應用程式，協助用戶從運動、

飲食及健康生活資訊各層面來提升個人健康水平。

這類針對個人健康的手機ａｐｐ可連接穿戴式裝置，協助用戶輕鬆記錄個人健康資料，包括

每日步數、步行距離、活動時間、卡路里消耗、心跳率、睡眠時間，以至游泳及踏單車的距離等

。讀者或會對這些基本功能不感意外，但它還可充當你的「訓練Ｂｕｄｄｙ」－－只要利用手機

鏡頭即時拍攝自己的運動姿勢，系統便會自動分析用家的動作，並提供即時指導，提示用戶以正

確的姿勢安全地完成相關訓練，從而減少受傷機會。



＊以科學化方法管理健康＊



不少追求體態健康的人士都有記錄飲食的習慣，然而網上的選擇有所規限，令人花多眼亂。

上述提及的手機ａｐｐ同時結合飲食管理，用家可以手動輸入或拍照來記錄每日進食的食物，讓

系統自動估算所攝取的卡路里、碳水化合物、蛋白質及脂肪含量。用戶同時可自訂健康目標，當

中先進的ＡＩ功能，更可根據用戶的偏好建議飲食餐單，配合個人的運動習慣及每日的卡路里消

耗數據，一站式地以科學計算方法協助提升整體健康管理效率。此外，用戶亦可於手機ａｐｐ獲

取健身建議、閱讀健康文章及瀏覽運動短片等，成就健康人生。

奧運除了為我們帶來一幕幕熱血沸騰的場面，也有助提升市民對體育活動的興趣。雖然我們

不是專業運動員，但多得科技的進步，如今我們只要一機在手，也可以從實踐及獲取資訊的層面

，全方位地提升個人健康水平。《保誠首席客戶及市場拓展總監 吳詩雅》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

