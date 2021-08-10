《鍾之日記》香江魚缸兩周高，恒大或獲國資打救

《鍾之日記》８月１０日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



市場觀望美國通脹數據，隔晚美股個別發展，而香江魚缸即將進入業績期，大市進入好淡拉

鋸階段，投資者變得更為審慎。恆指高開１７６點，半日最多升１９１點，高見２６４７５，但

早段Ａ股受壓，港股倒跌１４４點，見２６１３８半日低位，稍穿１０天線（約２６１６４點）

後見支持。午後曾飆３２７點，見２６６１０點全日高。恆指收報２６６０５點，升３２２點或

１﹒２％，創７月２３日以來收市新高。

人行發表二季度貨幣政策執行報告後，市場普遍認為報告釋放的信號中性堅定，短期內調整

政策利率的概率較低；而與此同時，鑒於經濟增速具下行壓力，料四季度將再迎置換降準或定向

降準。內地新冠本土確診突破百宗，顯示疫情仍未受控，華爾街大行擔憂情緒升溫，紛紛調低中

國經濟增長預測，其中大摩將第三季季增率下調至１﹒６％最遜。

滬深兩市今早低開後，早盤走勢疲弱，午後白酒、券商等權重股再度拉漲，上證綜指（滬綜

指）率先倒升，並一舉突破三千五關，全日飆１﹒０１％，收報３５２９﹒９３點。深證成指漲

０﹒７８％。

人行公開市場連續第二日零投放零回籠，兩市全日成交額１３４４１億元人民幣，較上一交

易日增加７﹒６％，為連續第十五個交易日破一萬億元。外資通過陸股通流入１０﹒４億元人民

幣，連續兩日錄淨流入。



＊恆大系獲國資打救，恆大汽車懶理盈警爆升＊



恆大系今日股債齊漲，市場消息指，多家具有實力的國資及民企正與恆大（０３３３３）商

討入股恆大汽車（００７０８）及恆大物業（０６６６６），預計合作將會很快落實。據《路透

》引述消息透露，恆大目前在為一大部分的深圳城市更新項目尋找買家，包括與國企商談，討論

涉及這些項目的出售和合作。

恆大系全線狂喜，恆大抽升７﹒３％，恆大物業（０６６６６）飆２０﹒５％。雖然恆大汽

車發盈警，預期今年上半年錄得淨虧損約４８億元人民幣，不過今日仍勁升逾８％，報１３﹒２

元，連升２日。

外界猜測騰訊或有機會是入股恆大系的民企之一。恆大早前向騰訊（００７００）出售恆騰

（００１３６）７％的股份，涉資逾２０億元。去年９月恆大汽車配股籌百億，騰訊亦是投資者

之一。

據外電上周報道，中國主管經濟事務的副總理劉鶴上周在北京召開的國務院會議上，將恆大

面臨的財務困境定性為「流動性問題，而非資不抵債」。



＊小米極速請蘇炳添代言＊



資金有重返科網股跡象，美團（０３６９０）傳聞或被罰１０億美元後，似乎市場對監管風

暴恐懼已逐漸消退，今日飆８﹒４％。騰訊（００７００）彈５﹒３％，成交額１９７﹒４９億

元居首，京東集團（０９６１８）升４﹒３％。

小米（０１８１０）創辦人雷軍今晚發表演講會，收升２﹒４％。另外，小米宣布，蘇炳添

成為小米品牌代言人。蘇炳添在東京奧運會上跑出９秒８３成績、刷新亞洲記錄，亦是第一個跑

進男子百米決賽的亞洲人。小米董事長雷軍也在其個人微博發文表示，蘇炳添奮戰在最激烈的男

子百米賽場，這樣拼搏、不服輸、追求極致的精神，深深打動他，又稱「他說他喜歡小米，他願

意代言小米品牌」。

不過，爆出性侵醜聞的阿里（０９９８８）就相對落後，升２﹒２％。濟南市公安局公布，

公安局已成立工作專班，負責該案件的偵辦事宜。工作專班表示，警方辦案是一個很嚴謹的過程

，不能有絲毫的差池，呼籲公眾放心，警方調查偵辦結果完成後，一定及時向社會公布。

另外，中央紀委國家監委網站發文表示，「阿里女員工被侵害」一事持續受到網絡熱議。類

似潛規則，根源在於管理權的越界與異化，在於不良文化的侵襲。以「工作需要」為名、「強制

出差」、勸酒灌酒，發生問題後應對處置漠不關心、無動於衷，說到底都是管理權的扭曲和病態

的價值觀。不喝就被視為不給領導面子，不懂「規矩」，不通人情世故。阿里女員工被侵害違反

法律的行為要嚴懲，深層次的霸凌文化、酒桌文化等潛規則問題同樣要鏟除。破除潛規則，關鍵

是樹立正確的價值觀，祛除權力濫用，弘揚新風正氣、壓倒歪風邪氣。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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