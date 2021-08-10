《駐京專電》人行貨幣報告：做好宏觀政策銜接，當前通脹壓力可控

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》人民銀行發布２０２１年第二季度中國貨

幣政策執行報告。提出下一階段統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，保持貨幣政策穩定性，增強前

瞻性、有效性，堅決不搞「大水漫灌」，繼續聚焦支持實體經濟，助力中小企業和困難行業持續

恢復，保持經濟運行在合理區間，確保「十四五」開好局、起好步，推動經濟行穩致遠。

穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，穩字當頭，堅持實施正常的貨幣政策，搞好跨周期

政策設計，增強宏觀政策自主性，根據國內經濟形勢和物價走勢把握好政策力度和節奏，處理好

經濟發展和防範風險的關係，維護經濟大局總體平穩，增強經濟發展韌性。



＊保持房地產金融政策的連續性，通脹壓力可控＊



報告指出，嚴格控制高耗能高排放項目信貸規模，推動「兩高」項目綠色轉型升級。牢牢堅

持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價

、穩房價、穩預期，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性，實施好房地產金融審慎管

理制度，加大住房租賃金融支持力度。

報告中題為「正確認識貨幣與通脹的關係」的專欄文章稱，要合理看待２００８年危機後和

２０２０年疫情後兩種量化寬鬆政策的區別，正確認識貨幣和通脹之間的關係；總體而言，貨幣

與通脹的關係沒有變化，貨幣大量超發必然導致通脹，穩住通脹的關鍵還是要管住貨幣。當前，

ＣＰＩ漲幅溫和，ＰＰＩ階段性走高，總的看通脹壓力可控，不存在長期通脹或通縮的基礎。

２０２１年第二季度，居民旅遊出行恢復、汽柴油價格上漲和豬肉價格下降等因素共同作用

，ＣＰＩ漲幅處於１％左右的低位，預計下半年仍將在合理區間內平穩運行。與此同時，受大宗

商品價格上漲和低基數等因素影響，ＰＰＩ漲幅有所擴大，對此宜客觀、歷史看待。

人行又稱，下一步將完善碳中和金融債管理制度，推動碳中和金融債從嚴規範發展。嚴格控

制高耗能高排放項目信貸規模，推動「兩高」項目綠色轉型升級。

