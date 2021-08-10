【新冠肺炎】衛健委：加強全員核酸檢測，５００萬人以內２天完成

《經濟通通訊社１０日專訊》內地新冠疫情繼續擴散。昨日（９日）全國報告新增１０８宗
本土病例，再創近期新高。國家衛健委發布通知，進一步加強全員核酸檢測組織管理工作，提出
一旦出現疫情，要立即啟動應急響應，激活應急指揮體系。確定實施全員核酸檢測後，要盡早盡
快組織實施全員核酸檢測實施方案，確保檢測人數在５００萬以內的在２天內、檢測人數大於
５００萬的在３天內完成全員檢測。（ｃｔ）
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