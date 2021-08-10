【新冠肺炎】全國昨增１０８宗本土確診，江蘇增５０宗河南３７宗

《經濟通通訊社１０日專訊》國家衛健委公布，昨日（９日）全國報告新增確診１４３宗新

型冠狀病毒肺炎病例，其中１０８宗本土病例，江蘇５０宗，河南３７宗，湖北１５宗，湖南６

宗。此外，新增無症狀感染３８宗，其中２０宗為本土病例，湖北１８宗，河南２宗。昨日無新

增死亡病例，新增１宗疑似病例，為境外輸入病例；新增治癒出院４４宗。



＊河南３７例無症狀轉確診，正陽部分區域調整為高風險＊



江蘇昨日新增本土確診全國最多，病例５０宗，揚州市報告４８宗，南京市報告２宗，１２

宗為輕型，３７宗為普通型，１宗為重型。

河南省無新增本土確診病例，無症狀感染者轉確診病例３７宗（鄭州市３５宗，駐馬店市１

宗，開封市１宗）；新增本土無症狀感染者２宗（鄭州市１宗，駐馬店市１宗）；無新增疑似病

例。７月３１日至今，累計報告本土確診病例１２７宗，本土無症狀感染者１６宗。

據河南微信公眾號消息，正陽縣新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應急指揮部８月１０日通

報，決定自２０２１年８月１０日起，將河南省正陽縣呂河鄉、蘭青鄉、袁寨鎮所轄行政區域風

險等級調整為中風險地區，將河南省正陽縣呂河鄉楊店行政村、大楊行政村、彭圍孜行政村和蘭

青鄉蘭青行政村、袁寨鎮付莊行政村風險等級調整為高風險地區，全縣其他區域仍為低風險地區

。

另外，湖北省新增新冠肺炎確診病例１５宗，均為本土確診病例，荊門市１０宗，武漢市４

宗，黃岡市１宗，均已轉至定點醫療機構救治。

湖南新增新冠肺炎確診病例６宗，均為張家界市。廣東省全省新增境外輸入確診病例８例。

新增境外輸入無症狀感染者１０宗。

截至８月９日２４時，全國累計確診病例最新數字為９３９６９宗。累計死亡人數維持４６

３６人；現有確診病例１７０２宗，２宗疑似病例；累計治癒出院病例８７６３１宗。目前尚在

醫學觀察５０７名無症狀感染者，其中１１４人屬本地個案。

境外輸入累計確診病例７７０９宗，累計治癒出院病例６９８９宗。現有確診病例７２０宗

，現有１宗疑似病例。

累計收到港澳台地區通報確診病例２７８６８宗。其中，香港１２０１５宗（１１７２５人

出院，２１２人死）；澳門６３宗（５７人出院）；台灣１５７９０宗（１３０９６人出院，

８１３死）。（ｃａ）

