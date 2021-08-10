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10/08/2021 10:36

【重拳監管】５１Ｔａｌｋ宣布不再售賣境外外教課，聚焦成人用戶

　　《經濟通通訊社１０日專訊》繼ＶＩＰＫＩＤ之後，中國又一家在線青少兒英語教育龍頭企
業５１Ｔａｌｋ周一（９日）宣布，即日起對內地青少用戶不再售賣境外外教課程；未來會繼續
加大成人英語業務投入，為成人用戶提供高品質課程。
　　「５１Ｔａｌｋ青少兒服務號」官方微信刊登的公告表示，已經報名的學員，５１Ｔａｌｋ
一定會依據合同正常履約，且保證課程的高質量交付。５１Ｔａｌｋ並稱，境外學員的外教課程
不受影響，公司會進一步開拓國際市場。
　　５１Ｔａｌｋ，諧音「我要Ｔａｌｋ」，成立於２０１１年，並２０１６年在美國上市，是
內地在線教育赴美上市第一股。公司近年將重心轉向青少年英語，截至２０２１年，在內地
１００多個城市開設了１０７家線下體驗店
　　中國監管７月下旬發布雙減新規，明確要求嚴禁提供境外教育課程，聘請在境內的外籍人員
要符合國家有關規定，嚴禁聘請在境外的外籍人員開展培訓活動。另一在線少兒英語教育領頭企
業ＶＩＰＫＩＤ周六（７日）晚間表示，８月７日起，不再售賣涉境外外教的新課包；８月９日
起，不再對老用戶開放涉境外外教的課程續費。
　　５１Ｔａｌｋ周二收漲８﹒３％，報２﹒９９美元。（ｗｌ）

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