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10/08/2021 08:03

《陶冬天下－陶冬》「專精特新」，產業政策有變

　　《陶冬天下》追求完備的產業鏈，補齊先進製造業中的短板，成為中國產業政策的聚焦點。

　　最近劉鶴副總理在一次科技論壇上發表了《專精特新　成就未來》的主題演說。筆者認為，
這次講話值得特別注意，他指出「科技創新既是發展問題，更是生存問題」，這將科技創新提高
到了前所未有的高度。中美糾紛的重心正在從貿易戰轉向科技戰，美國在對華輸出科技產品上的
打壓，令中國領導人突然意識到擁有完整產業鏈的重要性。在先進製造業領域產業鏈缺少一環，
就隨時可能被逼宮。
　　曾被視為中國５Ｇ驕傲的華為，被美國限制芯片輸入後，海外手機市場迅速坍塌。痛定思痛
，填補產業鏈短板已經成為中國未來產業政策的重要部分。

　　「專精特新」，習近平主席在２０１９年８月就第一次提出來了，一場疫情拖慢了推進的步
伐，但是美國對中國科技發展的全方位打壓卻愈演愈烈。中國領導人重新規劃了科技創新、自主
創新必須要走的路，這是中國實現先進製造業路程中必須要完成的目標。
　　對科學技術重復研發、進口替代，不符合經濟學效率原則，不過如果這是對方強加過來的，
中國也沒有其他選擇。當此被提升到「生存問題」的時候，可以想像未來的資源傾斜和政策傾斜

　　「專精特新」，就是要鼓勵製造業的中小企業做到專業化、精細化、特色化和新穎突破。這
是國家尋求突破的地方，政府會用內需市場來培植本國製造業的尖子。這個尖子未必是全能冠軍
，卻在個別領域、個別產品上能夠做到「專精特新」，是掌握獨門絕技的「單打冠軍」或者配套
專家。

　　筆者相信這是國家在先進製造業的產業政策上的一次思路轉變，對於未來經濟發展有著重要
的指導意義。
　　從更高的維度來看此政策變化，就是增長模式在發生微妙的改變。過去十幾年中國在大力發
展服務業，走的是美國的盎格魯薩克森模式，注重服務業、金融業。美國服務業在ＧＤＰ的占比
在各大經濟體中是最高的。如果將政策和資源的聚焦點轉向產業鏈補短板、填空白，那麼中國的
服務業擴張速度可能會慢一些，監管也陸續來，資本也無法像過去那麼坐大。未來製造業在經濟
中的占比也許更像德國。
　　自主創新的撬點在哪裡？在內需市場。完備的產業鏈，離不開科技，也離不開市場。科技研
發必須依靠足夠的市場容量和企業利潤，才能實現迭代，不斷進步。中國對科技產品、資本產品
的需求高踞世界第一，過去主要依賴進口。為了補齊產業鏈短板，筆者相信資源和政策在未來會
在某種程度上轉向國內企業，一改拿來主義風氣，進口替代成為新的時尚。

　　不再全面依賴海外產業鏈，不僅發生在中國，也發生在幾乎所有其他大國。這是新冠疫情帶
來的一個副作用，人們突然發現產業鏈其實很脆弱，供應既不穩定也不安全。筆者一直強調戰後
興起的全球化趨勢已經被逆轉，疫情期間產業鏈一次又一次的崩盤加快了生產的重新布局。中國
試圖擺脫對海外供應的依賴，走得更遠、更急，這與中美兩國交惡有著直接關系。
　　中國的產業政策，正在悄然轉變中，未來的科技之路主要靠自己。這對中國的發展之路關系
重大，也可能成為資本市場的一個新主題。《陶冬》
（本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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