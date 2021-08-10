《陶冬天下－陶冬》「專精特新」，產業政策有變

《陶冬天下》追求完備的產業鏈，補齊先進製造業中的短板，成為中國產業政策的聚焦點。



最近劉鶴副總理在一次科技論壇上發表了《專精特新 成就未來》的主題演說。筆者認為，

這次講話值得特別注意，他指出「科技創新既是發展問題，更是生存問題」，這將科技創新提高

到了前所未有的高度。中美糾紛的重心正在從貿易戰轉向科技戰，美國在對華輸出科技產品上的

打壓，令中國領導人突然意識到擁有完整產業鏈的重要性。在先進製造業領域產業鏈缺少一環，

就隨時可能被逼宮。

曾被視為中國５Ｇ驕傲的華為，被美國限制芯片輸入後，海外手機市場迅速坍塌。痛定思痛

，填補產業鏈短板已經成為中國未來產業政策的重要部分。



「專精特新」，習近平主席在２０１９年８月就第一次提出來了，一場疫情拖慢了推進的步

伐，但是美國對中國科技發展的全方位打壓卻愈演愈烈。中國領導人重新規劃了科技創新、自主

創新必須要走的路，這是中國實現先進製造業路程中必須要完成的目標。

對科學技術重復研發、進口替代，不符合經濟學效率原則，不過如果這是對方強加過來的，

中國也沒有其他選擇。當此被提升到「生存問題」的時候，可以想像未來的資源傾斜和政策傾斜

。

「專精特新」，就是要鼓勵製造業的中小企業做到專業化、精細化、特色化和新穎突破。這

是國家尋求突破的地方，政府會用內需市場來培植本國製造業的尖子。這個尖子未必是全能冠軍

，卻在個別領域、個別產品上能夠做到「專精特新」，是掌握獨門絕技的「單打冠軍」或者配套

專家。



筆者相信這是國家在先進製造業的產業政策上的一次思路轉變，對於未來經濟發展有著重要

的指導意義。

從更高的維度來看此政策變化，就是增長模式在發生微妙的改變。過去十幾年中國在大力發

展服務業，走的是美國的盎格魯薩克森模式，注重服務業、金融業。美國服務業在ＧＤＰ的占比

在各大經濟體中是最高的。如果將政策和資源的聚焦點轉向產業鏈補短板、填空白，那麼中國的

服務業擴張速度可能會慢一些，監管也陸續來，資本也無法像過去那麼坐大。未來製造業在經濟

中的占比也許更像德國。

自主創新的撬點在哪裡？在內需市場。完備的產業鏈，離不開科技，也離不開市場。科技研

發必須依靠足夠的市場容量和企業利潤，才能實現迭代，不斷進步。中國對科技產品、資本產品

的需求高踞世界第一，過去主要依賴進口。為了補齊產業鏈短板，筆者相信資源和政策在未來會

在某種程度上轉向國內企業，一改拿來主義風氣，進口替代成為新的時尚。



不再全面依賴海外產業鏈，不僅發生在中國，也發生在幾乎所有其他大國。這是新冠疫情帶

來的一個副作用，人們突然發現產業鏈其實很脆弱，供應既不穩定也不安全。筆者一直強調戰後

興起的全球化趨勢已經被逆轉，疫情期間產業鏈一次又一次的崩盤加快了生產的重新布局。中國

試圖擺脫對海外供應的依賴，走得更遠、更急，這與中美兩國交惡有著直接關系。

中國的產業政策，正在悄然轉變中，未來的科技之路主要靠自己。這對中國的發展之路關系

重大，也可能成為資本市場的一個新主題。《陶冬》

（本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議）



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