《海納智見》我們曾分析過，今年所處的投資時鐘其實跟２０１０年很相近。新冠疫情衝擊

下本輪經濟運行軌跡和０９－１１年類似，同樣是先後經歷了「危機→放水→復甦→通脹」的過

程，且中國的復甦同樣領先全球。今年上半年表觀增速體現出來的滯脹期只是一種受到低基數因

素擾動的表像，在剔除基數效應後，去年中國經濟處於與０９年類似的復甦期（Ｔ年），而今年

是Ｔ＋１年，仍處於投資時鐘的過熱階段，滯脹期或許要等到明年，即Ｔ＋２年。



今年的下半場類似２０１０年，政策發力下經濟有望超過預期。今年的宏觀背景和政策在節

奏上與２０１０年也有許多共通之處：２０１０年當時在全球政府量化寬鬆政策背景下，充裕的

流動性驅使大宗商品價格快速上升，中國的ＰＰＩ當月同比也從０９年７月最低的－８％快速上

行至１０年５月的７％。持續上行的通脹壓力使得１０年上半年宏觀政策偏緊，貨幣政策方面央

行於上半年上調了３次存款準備金率，總計上調１５０個ＢＰ。政策收緊後經濟復甦的進度也放

慢，ＧＤＰ單季度增速從一季度的１２﹒２％下滑到二季度的１０﹒８％。隨著經濟增速放緩以

及當時歐債危機的影響不斷發酵，１０年下半年中國的宏觀政策又重新開始發力，同時財政支出

的節奏也在加快。政策加碼下１０年第三和第四季的ＧＤＰ當季同比增速均為９﹒９％，高於當

時Ｗｉｎｄ一致預期的９﹒４％和９﹒２％。



再看２０２１年上半年，宏觀政策整體偏緊，貨幣政策在去年底社融和Ｍ２同比增速見頂後

再無邊際寬鬆的動作，財政政策上半年力度也較弱。財政支出偏弱的背景下，今年前兩個季度的

ＧＤＰ當季同比增速分別為１８﹒３％和７﹒９％，均低於Ｗｉｎｄ一致預期的１８﹒４％和８

﹒５％。



展望下半年，我們預計財政和貨幣政策有望加碼：貨幣政策方面，７月１５日央行下調了存

款準備金率５０個ＢＰ，政策邊際放寬的信號已經釋放；財政方面，７月政治局會議指出「積極

的財政政策要提升政策效能」，要「合理把握預算內投資和地方政府債券發行進度，推動今年底

明年初形成實物工作量」，因此下半年財政政策有望積極發力。當前今年第三和第四季實際ＧＤ

Ｐ的Ｗｉｎｄ一致預期當季同比增速分別為６﹒４％和５﹒１％，宏觀政策的加碼將支持今年下

半年經濟增速繼續修復。與２０１０年下半年宏觀數據最終超預期類似，今年下半年經濟也存在

超預期的可能。《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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