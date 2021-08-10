《股林淘金－林家亨》恒指有機會追落後，或重上２６７００

《股林淘金》美國昨天（９日）公布的工作職位數據高於市場預期，長、中、短債息上升，

美股道指下跌１０６點，納指上升２４點；美國三隻中概電車股ＡＤＲ股價上升１﹒０９％至３

﹒１３％，其他藍籌股ＡＤＲ股價大多上升，騰訊（００７００）股價收５７１﹒３１，比昨天

港股收市上升９﹒７１元、阿里巴巴（０９９８８）上升０﹒６７元、美團（０３６９０）上升

３﹒６２元、京東（０９６１８）上升５﹒７６元、港交所（００３８８）上升１﹒３１元及比

亞迪（０１２１１）上升３﹒３８元。

預計今日（１０日）港股早段上升近１００點，現時恆指保歷加通道中軸線約在２６７５０

點附近，隨著Ａ股指數也升回中線之上，恆指有機會追落後，慢步重上２６７００點水平。

由於美股中概電車三寶蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車皆上升，預計今日比亞迪股價跟升，

比亞迪在本周末推出新款汽車ｅ３﹒０海豚，預料到時對股價有一番提振，今日有可能先重上

２７０元水平。另外，小米（０１８１０）６月份在全球的手機銷售數量稱王，市佔率

１７﹒１％，成為全球一哥，三星佔１５﹒７％成第二名，蘋果手機佔１４﹒３％成為第三名。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述比亞迪股份＊



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