【大國博弈】加拿大人謝倫伯格在華販毒案，遼寧高院維持死刑原判

《經濟通通訊社１０日專訊》加拿大公民謝倫伯格（Ｒｏｂｅｒｔ Ｌｌｏｙｄ

Ｓｃｈｅｌｌｅｎｂｅｒｇ）涉嫌在中國走私、販賣、運輸和製造毒品案，遼寧省高級人民法院

二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持死刑的原判，並依法報請最高人民法院核准。

遼寧高院二審認為，一審認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程

序合法。

二審期間，法院保障謝倫伯格的辯護、使用本國語言參與訴訟等各項權利，聽取辯護人的辯

護意見，並聘請兩名翻譯。加拿大駐華大使館官員、人大代表、政協委員、社會群眾等旁聽宣判

。

謝倫伯格被控於２０１４年企圖將２２２公斤冰毒從中國走私到澳洲。２０１８年被大連市

中級人民法院一審判罪成，入獄１５年，他不服判決，提出上訴。遼寧省高院於１個月後裁定判

刑過輕，發還重審。２０１９年，大連中院改判謝倫伯格死刑，他其後再次上訴。

加拿大及部分西方國家認為，謝倫伯格被改判死刑是北京的政治報復，因為判處死刑的數周

前，加拿大政府應美國的要求，對華為副董事長孟晚舟作出逮捕。中國外交部則強調，不允許任

何國家的毒販來中國犯案，要求加拿大尊重法治、尊重中國的司法主權。



＊中國法院傳最快明日對邁克爾作出裁決＊



加拿大《環球郵報》引述兩名知情人士稱，中國法院將對加拿大公民邁克爾

（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｓｐａｖｏｒ）的案件作出裁決。預計邁克爾最快明日（１１日）在丹東得

知對他的判決。

邁克爾及加拿大前外交官康明凱（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｋｏｖｒｉｇ）涉嫌危害中國國家安全

的犯罪行為，被提起公訴，將擇期宣判。（ｃａ）

