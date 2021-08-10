【重拳監管】宏利：內地監管新規對經濟長遠發展作用正面

《經濟通通訊社１０日專訊》宏利投資管理稱，中國金融市場近期加劇波動，主要是由房地

產、互聯網及教育等多個主要行業領域的監管變動所引發，但這些新法規在短期內應不會對中國

今年下半年的經濟復甦造成重大影響，長遠來看，對國家的社會經濟發展及若干主要行業將可帶

來正面影響。

宏利環球新興市場固定收益研究主管張麗萍指出，中國政府加強對房地產、互聯網及教育等

行業的監管審查，是應對民眾所關注的問題而作出的舉措之一。儘管市場在過去一周的走勢顯著

反覆，個別受影響行業的信貸息差的擴闊幅度仍屬溫和。

該公司相信，這些監管變動對宏觀經濟的影響應相當輕微，相信不會左右中國２０２１年下

半年的國內生產總值增長，但對中國的長期社會經濟發展有利，指中國自２０１７年以來，已將

其首要的經濟優先目標由推動量化增長，轉為鼓勵更具體的質化成果。

換言之，經濟發展應講求為民眾日常生活帶來更大裨益，而不是單純追求可觀的整體國內生

產總值數據。基於這個框架，近期監管改動的主要目標，是透過降低教育相關成本和鼓勵組織家

庭，以應對國民人口增長放慢的挑戰。



＊宏利料互聯網行業債券表現續波動＊



就教育行業而言，雖然政策對課後補習培訓行業造成沉重打擊，但相信對整體經濟造成的影

響相對較小，該行業僅佔中國２０１９年國內生產總值約０﹒７％；並認為政府在過渡期間將採

取循序漸進的方針，長遠有助緩減中產階層所承受的高昂教育及育兒成本，從而釋放更多消費力

，以及營造更多元化的教育環境，因為非學科類的校外補習培訓業務仍可如常營運。

而互聯網行業的新法規對宏觀經濟造成的影響應屬有限，有關法規主要旨在改善員工福利、

網絡安全及遏制壟斷勢力。從信貸角度來看，中國互聯網公司在中長期增長和盈利能力方面，將

面臨結構性挑戰，因為有關公司將在運用其市場主導地位，以及實現跨行業增長時將遇到更多阻

力。隨着這些事件風險持續發酵，該行預期中國互聯網行業的債券表現將繼續波動。

宏利又認為，金融體系應有能力應對旨在遏抑房地產行業炒作的措施，從而帶來更正面的長

期發展前景。中國銀行體系的平均按揭相關貸款與估值比率（ＬＴＶ）約為５０％，影子銀行和

透過互聯網金融點對點借貸平台（Ｐ２Ｐ）貸款的過度槓桿，在過去數年已有所放緩。此外，中

國人民銀行在２０２０年下半年對銀行業進行多輪房地產相關壓力測試，以確保銀行體系能夠經

受潛在的調整。

該行亦指出，一些擁有充足土地儲備，並於在岸和離岸市場具備多元化融資渠道的發展商應

較為有利。（ｃａ）

