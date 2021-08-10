【重拳監管】宏利：內地監管新規對經濟長遠發展作用正面

《經濟通通訊社１０日專訊》宏利投資管理稱，中國金融市場近期加劇波動，主要是由房地
產、互聯網及教育等多個主要行業領域的監管變動所引發，但這些新法規在短期內應不會對中國
今年下半年的經濟復甦造成重大影響，長遠來看，對國家的社會經濟發展及若干主要行業將可帶
來正面影響。
宏利環球新興市場固定收益研究主管張麗萍指出，中國政府加強對房地產、互聯網及教育等
行業的監管審查，是應對民眾所關注的問題而作出的舉措之一。儘管市場在過去一周的走勢顯著
反覆，個別受影響行業的信貸息差的擴闊幅度仍屬溫和。
該公司相信，這些監管變動對宏觀經濟的影響應相當輕微，相信不會左右中國２０２１年下
半年的國內生產總值增長，但對中國的長期社會經濟發展有利，指中國自２０１７年以來，已將
其首要的經濟優先目標由推動量化增長，轉為鼓勵更具體的質化成果。
換言之，經濟發展應講求為民眾日常生活帶來更大裨益，而不是單純追求可觀的整體國內生
產總值數據。基於這個框架，近期監管改動的主要目標，是透過降低教育相關成本和鼓勵組織家
庭，以應對國民人口增長放慢的挑戰。
＊宏利料互聯網行業債券表現續波動＊
就教育行業而言，雖然政策對課後補習培訓行業造成沉重打擊，但相信對整體經濟造成的影
響相對較小，該行業僅佔中國２０１９年國內生產總值約０﹒７％；並認為政府在過渡期間將採
取循序漸進的方針，長遠有助緩減中產階層所承受的高昂教育及育兒成本，從而釋放更多消費力
，以及營造更多元化的教育環境，因為非學科類的校外補習培訓業務仍可如常營運。
而互聯網行業的新法規對宏觀經濟造成的影響應屬有限，有關法規主要旨在改善員工福利、
網絡安全及遏制壟斷勢力。從信貸角度來看，中國互聯網公司在中長期增長和盈利能力方面，將
面臨結構性挑戰，因為有關公司將在運用其市場主導地位，以及實現跨行業增長時將遇到更多阻
力。隨着這些事件風險持續發酵，該行預期中國互聯網行業的債券表現將繼續波動。
宏利又認為，金融體系應有能力應對旨在遏抑房地產行業炒作的措施，從而帶來更正面的長
期發展前景。中國銀行體系的平均按揭相關貸款與估值比率（ＬＴＶ）約為５０％，影子銀行和
透過互聯網金融點對點借貸平台（Ｐ２Ｐ）貸款的過度槓桿，在過去數年已有所放緩。此外，中
國人民銀行在２０２０年下半年對銀行業進行多輪房地產相關壓力測試，以確保銀行體系能夠經
受潛在的調整。
該行亦指出，一些擁有充足土地儲備，並於在岸和離岸市場具備多元化融資渠道的發展商應
較為有利。（ｃａ）
etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇