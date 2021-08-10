《匯市縱橫－蕭啟洪》鳥籠經濟

《匯市縱橫》剛過去的周末，東奧終於完美落幕。因疫情而推後一年的東京奧運，聽說日本

政府最終花了超過２００億美元來翻新、重建了３３個奧運場館及其他周邊配套設施，目標想借

此提振迷失已久的日本經濟，但現在可能血本無歸了。今年年初Ｄｅｌｔａ變種開始爆發的初期

坊間有不少停辦的聲音，但最後日本政府仍力排眾議，以封閉式管理繼續推行今屆奧運會，並在

目前新冠疫情再度爆發下打破了現代奧運的「４０年魔咒」順利完成了所有賽事，安排獲得一致

的好評。同時，日本這兩天確診個案續創新高（每天超５０００例），但奧運會相關個案保持在

確診總數約４３０宗，在總參與人數相信超過４萬人（含運動員、隨隊工作人員及一眾傳媒人員

），數字並不驚人，當局確實下了不少功夫。至於往後如何賺回巨大投資，只有希望在殘奧運會

完結之後，集中精力令疫情早日受控，環球人流、旅遊恢復後才可見轉機，到時相信一眾港人，

包括筆者將全力支援日本經濟復甦！



這一屆奧運香港隊是贏家，共拿到１金２銀３銅的歷史佳績，在此筆者十分感謝一群為香港

拼博的運動員及其背後的支援團隊。希望通過是次亮麗的成績，團結港人，並推動我們日後的體

育發展！另外在獎牌榜上美國在最後兩天發揮淩厲後勁一口氣在女排、女籃及單車項目添了三金

，以３９面金牌，僅僅超越中國排在首位。而中國便以３８面金牌排名第二，東道主日本以

２７面金牌排在第三，雖然日本並沒有達到預期的３０面金牌，但已創出其歷史新高。其實在奧

運期間，中國在獎牌榜上一直領放至最後一天，亦曾逼得部分美國媒體更改獎牌榜的計算口徑以

保持美國的領前地位。若他們早知美國能反超，這些媒體便無需枉作小人了！另一方面，中國取

得３８面金牌，已經平了倫奧（２０１２）的境外紀錄，未來勢再向歷史高位北京奧運的４８面

金牌挑戰。



中國重新回到奧運舞台至改革開放期間，每屆都在１０多枚金牌左右水平。至２０００年悉

尼奧運才躍升至２０多枚金牌水平，再而在２００８年北京奧運夾主辦國的優勢創出了４８枚奧

運金牌的佳績。中國近年隨著經濟勢力的走強，對運動的投入進一步提升，成績躍進並有能力挑

戰美國的運動霸主的地位。當然有些因素，例如各人種的體質，不是投入多了就可以解決，但投

入資源總是可以收窄差距。筆者光看美國在籃球、棒球等運動的投入已經是天文數字，其他國家

很難匹敵。當中大部分投入都是以商業為主導。在資本主義社會裡面，哪裡有錢賺，哪裡就有投

資。也形成了西方國家出現很多不同類型的職業聯賽。從職業化推動鍛煉、青訓、運動科學等大

量投入，全由市場主導。從這角度來看，美國金牌的成本確實比中國金牌的成本高出很多。因此

若比較金牌的ＣＰ值，相信中國輕易取勝！



反觀國內仍以社會主義經濟的模式主導。其實現在也沒有人能確實定義甚麼是社會主義經濟

，但普遍接受的是社會資源集中社會管理，也就是通常為政府管理（因政府通常有絕對的權力）

。西方社會常覺得資本主義才是王道，甚至當年最大的社會主義國家蘇聯都要瓦解。但到了中國

手裏的社會主義經濟便起了變化。在短短的４０年內，中國的經濟體量超英趕美，貧困人數大幅

下降，由貧困步向小康，成就有目共睹！在筆者看來開放改革就是在絕對的社會主義中引入資本

主義的模式，也就是大方向仍由政府導向，然後在規劃下容許資本的操作，當時就有人以「鳥籠

經濟」來形容，確是十分貼切！



當然，這樣的制度也有其缺乏透明度的缺點。大家仍記得上周筆者談及的驚恐７月帶來的監

管風暴憂慮。先有阿里巴巴（０９９８８）的壟斷罰款，再有房地產行業的調控，滴滴的私隱問

題，再來是教育板塊的管控，最後還有網上遊戲毒害青年的問題，等等都是一些調控經濟方向的

動作。一時間市場恐慌拋售，摸不著頭腦，不知下一個受累的板塊是誰。但如果讀者細想調整方

向的話，就會對一些行業令大眾市民生活負擔無必要的增加，令年輕人玩物喪志不思進取的行業

，或一些過分壟斷的行業，或一些過度借貸的運作令財富不能均衡分布甚或製造系統性的風險等

，便須特別留意！筆者看來，要進一步推進小康社會的建設，首要是穩定的經濟環境（即減低系

統風險），財富下流（增加中產戶數）及建設精神文明（即年輕人要上進，能為國家出力）等為

當今指導思想。當然讀者看到的可能比我多，在此僅拋磚引玉了！



其實，一個負責任的政府都會為人民謀福祉，分別在於通過何種方法。資本主義社會通過限

制市場在引導公司資源配置而達成效果，就是用財政或經濟效益來引渡企業行為。社會主義通過

直接指導，一刀切的改變企業行為來達至效果。孰優孰劣我先不評論，但目前兩者均面對相似的

問題。通過量寬及發鈔來支撐經濟增長的西方社會，面對貧富差距越大的情況，導致的人心思變

從而美國人催生侵侵之輩執政，相信並不是偶然。國內在面對２００８－０９年的金融海嘯時也

用上了量寬及印鈔這些西方技倆，但我們很快意識到問題所在，因此提早小心翼翼的退出，但退

出當中少不免會碰到槓桿過高企業面對資金鏈斷裂的問題，這個國內處理也是小心避免系統風險

。其實當前西方世界退路已經不多，只有期望強勁的經濟復甦能令退市成為順理成章而又不會觸

動危機的結果。



如果市場經濟還能為社會主義中發揮微調作用，參與者只要把握好領導思路（首先穩定的領

導將大大減低風險），規避風險亦非不可能之事，因只要熟讀、觀察，從經驗累積，估計就較為

容易管控風險。當下的風險情況可能只是市場經濟的信徒邁向社會經濟模式的陣痛階段而已！筆

者覺得，在鳥籠經濟下，只要市場經濟還有他的存在價值，風險將會變得更可控。而主要風險是

在領導換班子的時候了！



＊本周策略＊



英鎊：早前建議候低於１﹒３７５０買入英鎊兌美元已成交，目標１﹒４０００，止蝕

１﹒３８００。



紐元：早前建議候低於０﹒６９００買入紐元兌美元已成交，目標０﹒７１００，止蝕

０﹒６９００。



離岸人民幣：上周建議候高於６﹒５２００沽出美元兌離岸人民幣已成交，目標６﹒４０００，

止蝕６﹒５３００。



澳元：本周建議候低於０﹒７２５０買入澳元兌美元，目標０﹒７５００，止蝕０﹒７１３０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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