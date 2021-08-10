《陸言堂－陳永陸》心瑋醫療（０６６０９）前景理想，可現金認購

《陸言堂》心瑋醫療（０６６０９）從事創新型神經介入醫療器械，擁有支架製作及加工平

台、導管技術開發製造平台、球囊技術開發製造平台、編織技術開發製造平台及介入產品質量平

台，致力通過商業化在研產品，降低中國乃至全球的腦中風死亡率並改善預後。公司目前具有

２３條產品管線作，４款商業化產品，包括國內首創、用於微創取栓術、為大血管患有急性缺血

性腦中風患者移除血栓或血塊的Ｃａｐｔｏｒ，以及左心耳封堵器經已獲批上市，另有１９款獲

批產品及在研產品，預期年內會再商業化９款現為後期階段的在研產品，另外在中國擁有４２項

註冊專利，包括８項發明專利及３４項實用新型專利，研發能力十分充足。



中國針對腦中風醫療需求的市場非常龐大，２０１９年中國腦中風患者達１４﹒８百萬人，

近年來錄得的發病率持續上升，很大程度上由於中國人口老化，加上同期神經介入手術的普及率

僅僅維持於１﹒７％，遠低於發達國家，預期憑藉技術創新、有利的政府政策以及人均可支配收

入以及保健支出不斷增長的綜合利好因素，普及率將於２０３０年增至４２﹒９％，潛在發展空

間仍然十分廣闊。



另外，截至２０２０年１２月底集團毛利率僅為４８﹒６７％，相較經已上市、同樣生產左

心耳封堵器的同業坐享高達８０％的毛利率，盈利水平仍有提升空間。截止２０２１年３月３１

日，我們擁有４１名經銷商，合計覆蓋中國逾２５個省內１１３５家醫院，包括６１６家三級醫

院及４８９家二級醫院，相信未來仍將陸續擴展醫院覆蓋範圍並帶動銷售規模以致毛利率擴張，

有助整體估值提升。公司前景理想，潛力十足，投資者不妨現金認購。《獨立股評人 陳永陸》



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