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即市新聞

10/08/2021 16:05

《樓市亮話－湯文亮》現在是否應該沽收租股

　　《樓市亮話》有老友話，近日有投行分析員叫人沽收租股，佢覺得有問題，因為香港市面正
在回復正常，失業率下跌，不少舖位以及寫字樓的出租率以及租金都回升，托張家朗洪福，學劍
的學生大增，不少教練要租用乙級商廈開設劍術學校，估計這個情況，收租股仍未反映出來，現
在沽收租股是否不智？

　　我認為不能用不智來形容，因為每一位分析員都可能睇到大家唔知道因素，才會大膽叫人做
某件事，例如今次叫大家沽收租股，老實說，如果早幾日問，我或者會認同那位分析員睇法，因
為現在香港經濟復甦的主要原因是大家認為很快就會解封，但萬一遲遲未能解封，香港的經濟又
會再次轉壞，而未能解封的最大原因就是接種率不高，如果政府唔出招，永遠不會達到八成，收
租股將會首當其衝，沽收租股亦是很正常。

　　好彩政府夠硬，強逼公務員、教師、醫護人員打疫苗，估計到１０月底，七成接種率是沒有
問題，八成就差些少，解封通關只是時間問題，快則９月底可以解封，沽收租股當然是不智，問
題是分析員發表他的文章時，並沒有想到香港政府可以咁強硬，沽收租股代表睇淡林鄭政府的辦
事能力，或者是權力不出天馬艦。

《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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