《股壇解碼－戴名》美經濟裹足不前；思摩爾國際宜現價沽貨

《股壇解碼》剛公布的美國７月非農職位增加９４﹒３萬，高於市場預期的８７萬，升幅為

去年４月以來最大增長，失業率亦降至５﹒４％，同時為自去年４月以來新低，表面看美國經濟

復甦強勁，但最近公布的７月ＡＤＰ私人就業職位只增加３３萬，增幅不及市場預期的一半，市

場原先預期增加６８﹒３萬個職位，證明私人機構擴張意欲降低，非農職位增加主要由公營機構

和專業服務領域職位增加所致，整體來說美國經濟已經開始增長乏力，加上美軍勝利號一直停留

在中方南海軍演的禁航區，中美雙方劍拔弩張之勢逐漸形成，加上拜登給與調查ＣＯＶＩＤ－

１９疫情的９０天限期將到，投資者提防擦槍走火的可能。另外有媒體報道美銀正在放售一批總

數過千億美元的債權資產，作為全美最大銀行之一，相關行動是否意味著美國經濟將會突然轉差

，相信投資者對當年雷曼事件還歷歷在目，現金為王可能是現階段最好的投資策略。



＊火頭處處＊



以色列油輪遇襲矛頭直指伊朗，兩伊關係再度緊張，加上Ｇ７齊聲譴責，伊朗重回核談判的

機會更加渺茫，中東地區的不穩定令油價短期內出現大幅波動，歐亞經濟受油價高企打擊而倒退

，加上東京奧運結束後會否令疫情出現新一波的全球擴散言之尚早，現階段適當地減持或退出亞

洲市場屬於穩妥做法。



＊左支右拙＊



由於國內疫情有再爆發跡象，相信出口和物流運輸業會在第三季受到嚴重打擊，封城措施間

接導致國內供應鏈失衡，加上７月份ＣＰＩ和ＰＰＩ雙雙高於市場預期，數據顯示通脹壓力持續

上升，一直以來賴以支撐國內經濟的房地產遇上寒冬，官方數字近三年就有過千間大大小小的房

地產商倒閉，連在Ａ股上市的房企也紛紛業績下滑甚至有不少還要面對虧損，面對通漲和市場資

金短缺，央行在貨幣政策上就顯得左右為難，放與不放都會帶來不良後果，長遠看借疫情收緊信

貸會對經濟健康發展有好處，一方面可以刺破經濟泡沫，另一方面又可以去槓桿，但帶來的衝擊

將可能令國內經濟橫行一段長時間。



＊空穴來風＊



上周預計８月份是高開低走的走勢，即月高位將在２６７００點，上周三（４日）恆指上試

高位２６６５０點後回調，周五（６日）輾轉回落至２６１７９點收市，之前建倉的２６２００

點期權並沒有減少，相反更在２６０００點加開新倉，此舉對後市造成沉重沽壓，雖然牛熊證街

貨比例６０：４０並未明顯偏淡，但恆指在美股最近連番造好的利好環境下未能扭轉頹勢已經不

妙，投資者不宜過分樂觀。據外國媒體報道美團（０３６９０）將被中央罰款１０億美元，雖然

未被官方證實，但中央近期針對多個行業連環出招，在寧可信其有的前提下，投資者還是不要貪

心博反彈。



＊股票簡評＊



思摩爾國際（０６９６９）主要為霧化科技解決方案提供商，從事以ＯＤＭ模式為全球煙草

公司和獨立電子霧化公司研究、設計和製造封閉式電子霧化設備與電子霧化組件，集團亦同時擁

有自家品牌包括Ｖａｐｏｒｅｓｓｏ，Ｒｅｎｏｖａ和Ｒｅｖｅｎａｎｔ Ｖａｐｅ等開放式電

子霧化設備或ＡＰＶ，產品方面總括為三個類別，包括封閉式電子霧化設備、電子霧化組件及開

放式電子霧化設備，思摩爾國際同時亦製造用於醫療或娛樂ＣＢＤ（大麻二酚）及ＴＨＣ（四氫

大麻酚）霧化設備的電子霧化組件。

在市場策略上，集團的定位是全球領先的霧化平台，電子煙產品類似醫療產品，需要在消費

者滿意的同時也要監管部門滿意，集團目前無論是消費者層面還是監管機構方面都難言滿意。另

一方面思摩爾國際在某些規定尼古丁濃度的國家會透過提升尼古丁的傳輸效率來突破業務，這種

做法存在道德風險。有一點值得投資者留意的是思摩爾國際近年來經營狀況良好，淨利潤穩步提

升，國內創業版公司億緯鋰能（深：３０００１４）持有思摩爾國際３２％的股權，持股思摩爾

國際為億緯鋰能貢獻主營業務以外的現金流，每年為億緯鋰能帶來穩定的現金流和鋰電池擴產和

開發帶來了穩定的備用資金，以持股量和策略上推測，億緯鋰能借殼思摩爾國際在港上市的機會

非常高。官方近來嚴打市場壟斷行為，集團在電子煙行業的龍頭地位有機會和壟斷沾邊，在種種

不利的情況下，集團賣盤看來是最佳做法，但思摩爾國際市盈率和股價雙高，投資者宜於現價沽

貨，合理買入價在２８附近。《資深市場人士 戴名》



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