《經濟通通訊社１０日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，今日早上６時起，
經粵澳口岸出入境人員的核酸檢測陰性證明，放寬至４８小時有效。其他口岸核檢陰性證明有效
期就不變。
珠海疫情防控指揮辦表示，有關措施經珠澳聯防聯控機制協商，對象包括珠澳跨境貨車司機
，入境後須主動向所在社區報備，接受居家健康監測管理。省外中高風險地區所在地市人員經珠
海前往澳門，在落實相關健康管理措施後，可持４８小時內核檢陰性證明通關。（ｃｌ）
etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇
10/08/2021 09:07
【新冠肺炎】經粵澳口岸出入境澳門檢測陰性證明放寬至４８小時
《經濟通通訊社１０日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，今日早上６時起，
經粵澳口岸出入境人員的核酸檢測陰性證明，放寬至４８小時有效。其他口岸核檢陰性證明有效
期就不變。
珠海疫情防控指揮辦表示，有關措施經珠澳聯防聯控機制協商，對象包括珠澳跨境貨車司機
，入境後須主動向所在社區報備，接受居家健康監測管理。省外中高風險地區所在地市人員經珠
海前往澳門，在落實相關健康管理措施後，可持４８小時內核檢陰性證明通關。（ｃｌ）
etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇
|專訪10/08/2021
【專訪】陶冬：中國呼喚單項科技冠軍 尋求「專精特新」（有片）
|開市Good Morning10/08/2021
黃瑋傑：舜宇開市初段倒跌 維持原判220－223元買入 止蝕207元
|中國故事09/08/2021
《神州經脈》PPI重返逾十年高 監管嚴打炒芯 滬指衝擊三千五
|財經熱話09/08/2021
【吉利又合作】母企合作利好有限 吉利難免回吐觀望年內銷量達標
|財經熱話09/08/2021
傳美團涉壟斷罰款78億元 股價倒升憧憬監管快完結？
|財經熱話09/08/2021
標普調高交行民行信行評級展望 經濟風險改善
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰