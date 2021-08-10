【新冠肺炎】經粵澳口岸出入境澳門檢測陰性證明放寬至４８小時

《經濟通通訊社１０日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，今日早上６時起，

經粵澳口岸出入境人員的核酸檢測陰性證明，放寬至４８小時有效。其他口岸核檢陰性證明有效

期就不變。

珠海疫情防控指揮辦表示，有關措施經珠澳聯防聯控機制協商，對象包括珠澳跨境貨車司機

，入境後須主動向所在社區報備，接受居家健康監測管理。省外中高風險地區所在地市人員經珠

海前往澳門，在落實相關健康管理措施後，可持４８小時內核檢陰性證明通關。（ｃｌ）

