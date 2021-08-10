【選舉改革】選委會選舉至今共８５０人及３５指定團體參選

《經濟通通訊社１０日專訊》選委會選舉昨天（９日）共接獲４３４份候選人提名表格及６

份指定團體提名表格。

選委會界別分組一般選舉上周五（６日）開始接受提名，截至目前已接獲的候選人提名表格

及指定團體提名表格分別為８５０分和３５份。提名期將於８月１２日結束。（ｃｌ）

