【新冠疫苗】何栢良料本港其餘大學將跟隨科大要求師生打針

《經濟通通訊社１０日專訊》科技大學要求師生上載疫苗接種或檢測證明，否則不能進入校

園。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，相關安排合理，建議大學管理層盡早在９月開學前

與學生溝通，解釋接種疫苗的必要性，並盡早宣布相關安排。他相信本港其餘大學的安排，大致

會與科大相若。

他表示，科大對師生有接種要求，而選擇不接種的人要自費檢測，相關安排合理，英美等接

種率較香港高的地方疫情依然反彈，香港所有人都應該接種疫苗。



＊相信政府樂意將「即日籌」擴至１２歲以上人士＊



科大向全體學生發電郵，要求所有定期進入校園的師生，在網上系統提交接種疫苗紀錄或定

期病毒檢測結果，並在進入校園時出示電子通行證，否則會立即被禁止進入校園及使用設有出入

管制的校園設施，包括學生宿舍、圖書館及體育設施。

何栢良又提到，由７月２９日為高齡人士設立「即日籌」接種安排以來，只有２﹒５萬名

７０歲以上人士接種，他支持政府降低年齡門檻的安排，但認為仍要繼續提升長者接種率，包括

增設更多流動接種站及安排專車接送，估計若接種中心的預約未滿額，接種人數未達上限，政府

會樂意將「即日籌」擴展至１２歲以上人士。（ｃｌ）

