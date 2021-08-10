《經濟通通訊社１０日專訊》１２港人案之一的黃偉然在港涉及製造爆炸品案，今日在粉嶺
裁判法院再訊，並將轉至區域法院審理。同時，裁判官將案件押後至１０月１９日，以待化驗案
中物品及準備轉介文件。辯方未申請保釋，亦放棄８天擔保覆核權利，被告須還柙候訊。
黃偉然報稱機械技工，被控製造爆炸品罪，案情指他去年１月１６日，在沙頭角公路吳屋村
附近，製造爆炸品即俗稱ＤＮＴ的強力炸藥。
黃偉然另被加控妨礙司法公正罪。（ｃｌ）（ｚｚ）
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10/08/2021 12:08
【潛逃離港】１２港人之一黃偉然涉爆炸品案１０月交區域法院審理
《經濟通通訊社１０日專訊》１２港人案之一的黃偉然在港涉及製造爆炸品案，今日在粉嶺
裁判法院再訊，並將轉至區域法院審理。同時，裁判官將案件押後至１０月１９日，以待化驗案
中物品及準備轉介文件。辯方未申請保釋，亦放棄８天擔保覆核權利，被告須還柙候訊。
黃偉然報稱機械技工，被控製造爆炸品罪，案情指他去年１月１６日，在沙頭角公路吳屋村
附近，製造爆炸品即俗稱ＤＮＴ的強力炸藥。
黃偉然另被加控妨礙司法公正罪。（ｃｌ）（ｚｚ）
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