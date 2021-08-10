【大國博弈】美國：有關美駐港領事建議美企撤離香港的報道不準確

《經濟通通訊社１０日專訊》美國國務院發言人發聲明表示，《環球時報》一篇文章宣稱，

美國外交官敦促美國公司離開香港，但該報道不準確，且是基於錯誤的前提。

發言人指，美國希望香港成功並得以行使其獲承諾的高度自治，而美國將繼續支持在香港的

長期利益。

據《環球時報》報道，美國駐港總領館近期召集一些在港美國企業開會，以在港營商風險增

加為理由，鼓動他們撤離香港。（ｃｌ）（ｚｚ）

