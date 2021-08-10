【大國博弈】美國：有關美駐港領事建議美企撤離香港的報道不準確

《經濟通通訊社１０日專訊》美國國務院發言人發聲明表示，《環球時報》一篇文章宣稱，
美國外交官敦促美國公司離開香港，但該報道不準確，且是基於錯誤的前提。
發言人指，美國希望香港成功並得以行使其獲承諾的高度自治，而美國將繼續支持在香港的
長期利益。
據《環球時報》報道，美國駐港總領館近期召集一些在港美國企業開會，以在港營商風險增
加為理由，鼓動他們撤離香港。（ｃｌ）（ｚｚ）
etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇
|財經熱話10/08/2021
【芯片荒不用慌】廣東扶持芯片 惟逾四億資金狂沽
|財經熱話10/08/2021
傳洽售子公司股權進展順利 恒大系股份全線上升
|香港要聞10/08/2021
【東京奧運】林鄭：撥款9.9億元 冀2024年建成體院新大樓
|財經熱話10/08/2021
舜宇鏡頭出貨量跌拖累股價 大行續唱好
|香港政情10/08/2021
【香港政情】林鄭：選委會選舉共收885份報名 反應相當踴躍
|專訪10/08/2021
【專訪】陶冬：中國呼喚單項科技冠軍 尋求「專精特新」（有片）
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰