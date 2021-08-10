九倉中期虧轉盈賺１０﹒３８億元，派中期息０﹒２元

《經濟通通訊社１０日專訊》九龍倉集團（００００４）公布，截至今年６月底止中期虧轉

盈，錄純利１０﹒３８億元，去年同期為虧損１７﹒４１億元，每股基本盈利０﹒３４元，派中

期息０﹒２元。

期內，收入增加１２２％至１２３﹒３７億元；營業盈利增加７１％至４３﹒０１億元。

（ｓｌ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

