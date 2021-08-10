九倉：本港樓價下跌幅度非常有限，看淡內地樓市

《經濟通通訊社１０日專訊》九龍倉（００００４）主席兼常務董事吳天海表示，本港樓市

主要是供求及資金充裕的問題，只要本港維持土地供應緊張及銀根寬鬆的情況，料樓價有基本支

持，下跌幅度非常有限。

對於集團年初於山頂購入兩幅地皮，吳天海表示，是由於集團在內地未能成功買地，正好山

頂有合適項目及集團有相關發展經驗。他續指，該些項目的售價不俗，但因該些樓盤多以現樓出

售，因此資金回籠慢，屬長期投資，而回報亦未必比其他中、低價樓高。



＊看好新經濟股增長潛力及地產股息率較高＊



至於投資組合方面，他透露，集團投放於新經濟股的佔比較大，是因為看好其增長潛力，而

地產股則是看好其折讓率高，以致息率較高。他認為投資組合是互相輝映，令兩者達到平衡。而

隨著資金回籠，他表示不急於增加資產，因為集團旗下的項目如九龍貨倉、油塘灣合營項目亦需

要資金，以中期來說，集團於香港的投資將會增加。

他又指，一旦政府決定收回碼頭用地，將減少貨運量，而在用地減少初期，貨運量會以正比

減少，一旦地收得較多，貨運量則會以幾何級數減少，他指出本港貨運以轉口居多，如香港認為

轉口貨運對本港經濟利益不高，則減少幅度由政府自行評估。



＊內地嚴控政策仍持續，看淡內地樓市＊



內地樓市方面，他認為中央對樓市的看法清晰，集團看到部分重要城市的樓價開始回落，但

地價未有明顯調整，所以過去兩、三年沒有買地，因為利潤率太低，甚至容易出現虧蝕。他暫時

看淡內地樓市，相信內地的嚴控政策仍會持續推行，集團在看到新方向或政策寬鬆前，投地不會

進取，亦相信投到用地的機會不大。



＊內地嚴控令寫字樓需求較弱，更多資金流向非住宅市場＊



至於內地商業樓宇方面，吳天海認為，寫字樓供應過剩，即使上海等大城市亦需要一段時間

消化，加上內地嚴控科網及教育等公司，令該些板塊的租戶不會擴充營運，甚至出現暫時收縮，

因此寫字樓需求仍然較弱。

內地零售方面，他指出高檔奢侈品市場表現較好，中檔的表現則中規中矩，但因為隨著住宅

市場利潤減少，更多資金流向非住宅市場，令業主競爭加劇，集團目前要先看市場發展，並不急

於增加新計劃。（ｓｌ）

