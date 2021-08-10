【香港政情】教協：承受巨大壓力，將解散並遣散２００名員工

《經濟通通訊社１０日專訊》擁有４８年歷史、會員人數逾９萬人的教協，今日宣布解散。

會長馮偉華解釋，近年社會和政治環境改變，加上近期事態急劇發展，教協承受巨大壓力，面對

嚴峻的危機，理事會已盡最大努力尋求繼續運作的方法，但至今未能看到前景，難以延續工作目

標，在無法找到化解危機的方案下，理事會一致通過解散教協，並獲監事支持，將立即啟動相關

程序。



＊形容是無奈及痛心決定＊



馮偉華表示，教協受到的批評來自四方八面，而解散是近幾日所作的決定，形容這是一個無

奈及痛心的決定，也是最穩妥和最好的決定，相信會員會理解。他不評論解散教協後，能否減低

法律風險，強調教協一直秉持捍衛教師權益的宗旨和目標，專業參與教育政策。



＊將變現物業，停止參與公共事務＊



他指，教協將按會章及相關法例處理解散安排，目標是有序地、合理地做好解散工作，包括

盡快召開特別會員代表大會，依法做好遣散安排，以保障２００位職員的權益，與商戶妥善結束

合作，完成各項財務和變賣物業安排等。他強調，會方擁有物業，財政穩健，有足夠能力承擔各

項遣散及還款所需，教協會盡速處理有關程序。他提到，教協醫務中心將盡快停止運作，但具體

停運日期有待與各合作伙伴協商，預計不遲於今年底。



＊會員資料全部銷毀＊



他又表示，由現在起，教協即時起會停止處理新入會及續會申請，並為已繳費續會的會員安

排退款，教協必定會確保會員資料保密，並保證在完全停止運作時，將會員資料全部銷毀。

同時，教協將停止就公共事務作評論和參與；權益及投訴部不接受新個案或查詢，並會盡快

完成現有個案。（ｃｌ）（ｚｚ）

