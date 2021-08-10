  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/08/2021 17:17

【香港政情】教協：承受巨大壓力，將解散並遣散２００名員工

　　《經濟通通訊社１０日專訊》擁有４８年歷史、會員人數逾９萬人的教協，今日宣布解散。
會長馮偉華解釋，近年社會和政治環境改變，加上近期事態急劇發展，教協承受巨大壓力，面對
嚴峻的危機，理事會已盡最大努力尋求繼續運作的方法，但至今未能看到前景，難以延續工作目
標，在無法找到化解危機的方案下，理事會一致通過解散教協，並獲監事支持，將立即啟動相關
程序。

＊形容是無奈及痛心決定＊

　　馮偉華表示，教協受到的批評來自四方八面，而解散是近幾日所作的決定，形容這是一個無
奈及痛心的決定，也是最穩妥和最好的決定，相信會員會理解。他不評論解散教協後，能否減低
法律風險，強調教協一直秉持捍衛教師權益的宗旨和目標，專業參與教育政策。

＊將變現物業，停止參與公共事務＊

　　他指，教協將按會章及相關法例處理解散安排，目標是有序地、合理地做好解散工作，包括
盡快召開特別會員代表大會，依法做好遣散安排，以保障２００位職員的權益，與商戶妥善結束
合作，完成各項財務和變賣物業安排等。他強調，會方擁有物業，財政穩健，有足夠能力承擔各
項遣散及還款所需，教協會盡速處理有關程序。他提到，教協醫務中心將盡快停止運作，但具體
停運日期有待與各合作伙伴協商，預計不遲於今年底。

＊會員資料全部銷毀＊

　　他又表示，由現在起，教協即時起會停止處理新入會及續會申請，並為已繳費續會的會員安
排退款，教協必定會確保會員資料保密，並保證在完全停止運作時，將會員資料全部銷毀。
　　同時，教協將停止就公共事務作評論和參與；權益及投訴部不接受新個案或查詢，並會盡快
完成現有個案。（ｃｌ）（ｚｚ）

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事10/08/2021
《神州經脈》華爾街看淡中國經濟　本土確診破百宗　滬指返三千五
財經熱話10/08/2021
中電信半年多賺27%　「回A」認購反應佳
財經熱話10/08/2021
【芯片荒不用慌】廣東扶持芯片　惟逾四億資金狂沽
財經熱話10/08/2021
傳洽售子公司股權進展順利 恒大系股份全線上升
香港要聞10/08/2021
【東京奧運】林鄭：撥款9.9億元　冀2024年建成體院新大樓
財經熱話10/08/2021
舜宇鏡頭出貨量跌拖累股價　大行續唱好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Smartol 腦活益12天旅行裝

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金