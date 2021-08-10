《神州民企》長城汽車（２３３３）７月銷量９﹒２萬輛，增１７％

《經濟通通訊社１０日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬；６０１６３３）公布，７月汽

車銷量約９﹒１６萬輛，按年增１６﹒８７％，其中歐拉品牌升１﹒３７倍，至７２５１部，以

及新增坦克品牌售５４７０輛。該集團７月產量約８﹒８９萬輛，升近２１％。

該集團指，７個月銷量約７１萬輛，升近５０％，而產量約６９﹒３５萬輛，升逾４９％。

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