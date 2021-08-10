【企業盈警】亨鑫科技（０１０８５）料中期純利跌最多４５％

《經濟通通訊社１０日專訊》亨鑫科技（０１０８５）公布，預期截至６月３０日止中期純

利按年跌介乎３５％至４５％，至介乎１６５２﹒５萬至１４００萬元人民幣。

該集團指，純利下降主因期內市場競爭激烈及成本增加，收入及毛利同比下降。

該集團預期於本月２３日公布業績。（ｗｈ）

