【企業盈喜】東光化工（０１７０２）料中期純利增１﹒５倍

《經濟通通訊社１０日專訊》東光化工（０１７０２）公布，預期截至６月３０日止中期純

利增長約１﹒５倍。

該集團指，純利增長主因總體毛利及毛利率上升，受惠於銷售尿素產品收益增加，該產品平

均售價因國內化肥及化工產品市場於期內有所復甦而上升 。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

