【企業盈警】十方控股（０１８３１）料中期虧損大增逾６倍

《經濟通通訊社１０日專訊》十方控股（０１８３１）公布，預期截至６月３０日止中期虧
損大幅增加。去年同期虧損約１７７６萬元人民幣。假設項目資產悉數減值，則期內虧損預期增
加逾６倍。
該集團指，導致虧損主因北京繁星旅遊訴訟而就項目地盤租賃權及固定資產作出減值所致；
線上新媒體競爭持續激烈及廣告行業轉型速度加劇，以致傳統報紙廣告業務所得收入及盈利下降
及營運成本高企。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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