【企業盈警】恒大汽車（００７０８）料中期虧損擴至４８億人幣

《經濟通通訊社１０日專訊》恆大汽車（００７０８）公布，預期截至６月３０日止中期淨

虧損約４８億元人民幣，比去年同期淨虧損約２４．５億元人民幣有所擴大。

該集團指，預期在上半年度錄得淨虧損主因拓展新能源汽車業務，處於投入階段，購買固定

資產及設備，研發等相關費用增加及利息支出。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

