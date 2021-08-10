【企業盈喜】超盈國際（０２１１１）料中期純利增最多１﹒１倍

《經濟通通訊社１０日專訊》超盈國際（０２１１１）公布，預期截至６月３０日止中期純

利增加約９０％至１１０％。

該集團指，去年中期生產及銷售遭受２０１９年新型冠狀病毒疾病爆發的負面影響。隨著去

年下半年疫情形勢趨於平穩，以及客戶需求回升，再加上其運動服裝及服裝產品銷售持續增長，

期內整體收入增長。該集團指，中期淨利潤增加主因整體收入增加，以及較好的企業規模經濟所

帶來預期正面影響。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

