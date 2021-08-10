《經濟通通訊社１０日專訊》中國民航信息（００６９６）公布，繼早前盈利預警後，預期
截至６月３０日止中期純利介乎約２﹒５億元（人民幣．下同）至３﹒３億元，去年同期錄得淨
虧損約３﹒０６億元。
該集團指，轉賺主因去年上半年受疫情影響，國內外採取多項嚴格措施遏制疫情擴散，民航
行業客運量大幅下降，而去年下半年至今，國內疫情防控態勢進一步趨於穩定和常態化，民航行
業運輸逐漸恢復。
該集團預期於本月末之前公布業績。（ｗｈ）
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10/08/2021 07:56
【企業盈喜】中國民航信息（６９６）料中期轉賺最多３﹒３億人幣
《經濟通通訊社１０日專訊》中國民航信息（００６９６）公布，繼早前盈利預警後，預期
截至６月３０日止中期純利介乎約２﹒５億元（人民幣．下同）至３﹒３億元，去年同期錄得淨
虧損約３﹒０６億元。
該集團指，轉賺主因去年上半年受疫情影響，國內外採取多項嚴格措施遏制疫情擴散，民航
行業客運量大幅下降，而去年下半年至今，國內疫情防控態勢進一步趨於穩定和常態化，民航行
業運輸逐漸恢復。
該集團預期於本月末之前公布業績。（ｗｈ）
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