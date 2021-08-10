《日入而息》中電信多賺２７％，證監會落實港股實名制，教協解散

《今天重點》﹡中電信（００７２８）中期多賺２７％至１７７﹒４３億元人民幣，不派中

期息；中電信上半年移動通信服務收入升７％，移動用戶ＡＲＰＵ增近３％

；關鍵期加大多方面投入，料全年ＥＢＩＴＤＡ率仍略降

﹡九倉（００００４）中期虧轉盈賺１０﹒３８億元，派中期息０﹒２元；九

倉中期基礎淨虧損收窄至５億，香港發展物業營業盈利６﹒９４億；本港樓

價下跌幅度非常有限，看淡內地樓市

﹡證監會將引入投資者識別碼制度，預計明年下半年實施

﹡林鄭稱撐體育發展非三分鐘熱度，奧運轉播有激勵作用；支持透過本地立法

引入反外國制裁法；資審委將密鑼緊鼓審核選委會候選人資格；擬撥款

９﹒９億元發展運動，包括加快興建體院新大樓；林鄭稱疫苗接種率為

５１﹒９％，籲趁空窗期盡快接種

﹡教協會長馮偉華稱看不到前景，一致決定解散；教協表示承受巨大壓力，將

解散並遣散２００名員工

﹡本港新增４宗輸入確診個案，３人已打兩劑疫苗



《即日市況》﹡恆指高收３２２點報２６６０５，科指升１６５點報６８３０



《深滬股市》﹡券商、白酒股續強，滬綜指收升１﹒０１％重返三千五



《美元匯價》﹡美國ＣＰＩ若強勁，美匯指數望挑戰９３﹒５；歐元最新報１﹒１７２１

╱２５，日圓最新報１１０﹒４７╱４８



《公司業績》﹡九倉（００００４）中期虧轉盈賺１０﹒３８億元，派中期息０﹒２元；九

倉中期基礎淨虧損收窄至５億，香港發展物業營業盈利６﹒９４億

﹡中國數字（０８２８０）半年虧損收窄逾３成至２１９５萬，不派息

﹡中電信（００７２８）中期多賺２７％至１７７﹒４３億元人民幣，不派中

期息；中電信上半年移動通信服務收入升７％，移動用戶ＡＲＰＵ增近３％

﹡古兜控股（０８３０８）半年虧損收窄至２６９１﹒８萬元人民幣，不派息

﹡青鳥環宇（０８０９５）半年純利大增近９８％，不派息

﹡永聯豐（０８６１７）半年純利多賺１８２％，不派息

﹡冠君產業信託（０２７７８）中期可分派收入按年跌１﹒８％，派息１２仙

﹡神州數字（０８２５５）半年虧損收窄至８７９﹒２萬元人民幣，不派息

﹡國藝娛樂（０８２２８）半年盈轉虧１﹒１５億元，不派息

﹡佐丹奴（００７０９）中期轉虧為盈賺６０００萬元，中期息增至６﹒５仙

﹡ＧＡ控股（０８１２６）半年純利升逾１﹒４倍至４６３７萬，不派息

﹡樂透互娛（０８１９８）半年虧損擴大至３１５７萬元，不派息

﹡興業新材料（０８０７３）半年純利跌８３﹒１％至４２﹒２萬元人民幣，

不派息

﹡裕興（０８００５）半年虧損擴大逾三成，毛利升逾兩成，不派息

﹡華泰瑞銀（０８００６）半年虧損收窄至７９４﹒８萬元，不派息

﹡凱順控股（０８２０３）半年虧損收窄至１９９９萬元，不派息

﹡富銀融資（０８４５２）半年純利跌１１﹒７％，不派息

﹡統一（００２２０）中期純利跌２０﹒５％至８﹒４７億元人民幣，不派息

﹡越秀交通基建（０１０５２）中期扭虧為盈賺４﹒６８億元人民幣，中期息

０﹒２港元



《公司資訊》﹡傳中國中免避免與美資銀行合作，因中美關係

﹡傳港交所（００３８８）向微醫查詢數據治理事宜

﹡九龍倉集團（００００４）凌緣庭由非執行董事調任為執行董事，由今日起

生效

﹡中國光大水務（０１８５７）完成發行８億元人民幣首期超短期融資券

﹡亞信科技（０１６７５）持續提升研發創新能力，能源５Ｇ領域將更大規模

發展

﹡屈臣氏表示流動應用程式引入人工智能粉底配對專家

﹡法諾集團（０８１５３）或採購模塊化自動駕駛底盤用以產銷自動駕駛電動

車

﹡信義光能（００９６８）向滬Ａ隆基綠能供應太陽能玻璃產品

﹡信義玻璃（００８６８）九名創始股東上半年增持公司３３０７﹒４萬股股

份

﹡捷利交易寶（０８０１７）申請牌照經營新股暗盤市場交易

﹡渣打（０２８８８）推廣ＥＤＧＥ綠色建築認證計劃，配合零碳排放目標；

渣打溫拓思稱香港應成為大中華區內自願碳排放交易中心

﹡慧聰集團（０２２８０）資訊科技服務附屬引資１﹒５億元人民幣

﹡聯想控股（０３３９６）與三育教育簽訂財務資助協議，涉資最多２﹒１億

元人民幣

﹡寶龍地產（０１２３８）銀團貸款２﹒１億美元

﹡新天綠色能源（００９５６）７月完成發電量按年增４４﹒５７％

﹡港龍中國地產（０６９６８）７月合同銷售金額按年升９％至２３﹒５７億

元人民幣

﹡晨訊科技（０２０００）７月主營業務收入按年跌３５％至４９９０萬元

﹡佐丹奴（００７０９）消費券能否帶動生意言之尚早，下半年會否關店視乎

租金

﹡興合控股（０１８９１）委任Ｗｅｅ Ｓｅｎ Ｃｈｅｅ為財務總監，今天

生效

﹡新華滙富金融（００１８８）出售５﹒４５萬股美團，蝕約１０萬港元

﹡新地（０００１６）旗下濕地公園新盤首推２４５伙，入場費４５５萬

﹡友佳國際（０２３９８）首７個月銷售額５﹒５７億元人幣，按年升２６％

﹡寶勝國際（０３８１３）７月綜合經營收益淨額按年跌１３％至１７﹒４５

億元人民幣

﹡裕元集團（００５５１）７月綜合經營收益淨額按年跌６﹒６％至６﹒１１

億美元

﹡中譽集團（００９８５）附屬買入７﹒６萬股徽商銀行，涉１９﹒３８萬港

元

﹡綠地香港（００３３７）首７個月合約銷售按年升３７﹒１％



《國企紅籌》﹡青鳥環宇（０８０９５）湖南南嶽旅遊區因疫情關閉，影響服務業績



《神州民企》﹡獲騰訊投資的《絕地求生》開發商魁匠團韓國首掛低潛２０％

﹡外媒表示恆大（０３３３３）洽售恆大汽車（００７０８）和恆大物業

（０６６６６）股權「進展順利」

﹡裕興科技（０８００５）終止加密貨幣挖礦設備採購合同



《中國要聞》﹡鹽湖復牌首日暴漲近四倍，市值逾２３００億逼近贛鋒

﹡廣東「十四五」規劃：打造半導體及集成電路全產業鏈

﹡國家醫保局表示推進中成藥及配方顆粒進入集採

﹡備戰冬奧會，唐山鋼企停限產或至明年３月中

﹡人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠

﹡７月抖音及海外版ＴｉｋＴｏｋ蟬聯全球下載榜冠軍

﹡７月特斯拉在華銷售環比降６８％至８９９８輛

﹡報告指第二季小米出貨量２４００萬佔安卓市場２６％

﹡郵政局表示７月中國快遞發展指數同比提高１１﹒１％

﹡雄安完成首筆國際綠色碳交易

﹡海通證券員工跳槽要賠公司３倍人工？海通表示不屬實

﹡山西啟新能源＋儲能項目申報，總量高至１００萬千瓦

﹡兩部門鼓勵發電企業自建儲能或調峰能力，增併網規模

﹡能源局表示本月起開展電力中長期交易市場秩序專項監管

﹡發改委就電力可靠性管理辦法徵求意見

﹡寧夏發改委表示允許煤電交易價格上浮

﹡娃哈哈進軍私募界，７５歲宗慶后持證上崗

﹡北京體育消費節發放超１億元優惠券

﹡雄安首筆大型銀團貸款業務落地，金額超１４２億元人民幣

﹡渣打謀求內地券商牌照，申請獲中證監受理

﹡搜狐派成績表：遊戲用戶設計和營收來源未涉青少年

﹡義烏調整住宅限售政策，取得產權證滿３年後方可交易

﹡不滿台設代表處，外交部表示中方決定召回駐立陶宛大使

﹡商務部表示首７月汽車出口增１０２﹒５％，增速創新高

﹡乘聯會表示７月廣義乘用車銷量跌，惟新能源車大增逾倍；乘聯會秘書長崔

東樹稱有把握９月芯片供應會明顯回暖

﹡住建部表示不短時間拆遷連片舊區，導致租賃供需失衡

﹡中紀委評「阿里女員工被侵害」：鏟除潛規則滋長的土壤

﹡次季末內地銀行業金融機構本外幣資產同比增８﹒６％

﹡銀保監表示二季度末保險公司總資產較年初增７﹒４％

﹡工信部表示積極配合相關部門制定氫能發展戰略

﹡５１Ｔａｌｋ宣布不再售賣境外外教課，聚焦成人用戶

﹡宏利表示內地監管新規對經濟長遠發展作用正面

﹡軟銀季度淨利銳減３９％，中國監管風暴衝擊投資效益



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒９％，蔡英文：讓台灣貿易投資多元發展



《其他消息》﹡黃碧如料綠置居銷情理想，啟鑽苑吸引力高

﹡林鄭稱撐體育發展非三分鐘熱度，奧運轉播有激勵作用；支持透過本地立法

引入反外國制裁法；資審委將密鑼緊鼓審核選委會候選人資格；擬撥款

９﹒９億元發展運動，包括加快興建體院新大樓

﹡消委會表示至今接獲１２７宗與消費券有關投訴

﹡１２港人之一黃偉然涉爆炸品案１０月交區域法院審理

﹡李永達離港引分歧，林卓廷稱黨內有人擁抱新制謀上位

﹡選委會選舉至今共８５０人及３５指定團體參選

﹡趙國雄報名參選地產及建造界選委

﹡教協會長馮偉華稱看不到前景，一致決定解散

﹡教協表示承受巨大壓力，將解散並遣散２００名員工

﹡新一期綠置居攪珠結果揭盅

﹡深股通額度全日用近２８億元，陸股通連續兩日淨流入；滬股通額度全日用

近２４億元，陸股通淨流入１０億元

﹡蘋果日報印刷公司遭入稟追討逾２００萬服務費

﹡廉署起訴製衣公司董事涉５５０萬美元銀行信用證詐騙及「洗黑錢」

﹡本港中小企７月營商指數改善，物流及貿易業收益明顯上升

﹡ＨＯＬＬＹＷＯＯＤ ＨＩＬＬ入場費１１５５萬起

﹡港府提醒市民消費券計劃周末截止登記

﹡證監會將引入投資者識別碼制度，預計明年下半年實施



《大國博弈》﹡加拿大人謝倫伯格在華販毒案，遼寧高院維持死刑原判

﹡加拿大駐華大使譴責加國公民走私毒品案死刑判決

﹡美國表示有關美駐港領事建議美企撤離香港的報道不準確

﹡環球時報表示美國駐港領事館鼓動美國企業撤離香港



《新冠肺炎》﹡本港新增４宗輸入確診個案，３人已打兩劑疫苗

﹡經粵澳口岸出入境澳門檢測陰性證明放寬至４８小時

﹡台灣新增３宗本土確診，自５月以來單日最低紀錄

﹡傳中石化減低部分煉油廠開工率，變種病毒降燃料需求

﹡衛健委表示加強全員核酸檢測，５００萬人以內２天完成

﹡何栢良料本港其餘大學將跟隨科大要求師生打針

﹡林鄭稱疫苗接種率為５１﹒９％，籲趁空窗期盡快接種

﹡復星恆利推疫苗接種抽獎活動，獎品合共價值約８０萬

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