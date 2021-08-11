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即市新聞

11/08/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》科技指數正在逐漸轉強中

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於偏淡和向淡。本周港股好友率先發動攻勢，可惜於高位遇上不輕的阻力。乘著上
晚美股道指顯著向淡之勢，昨早（１０日）港股恆指甫開市即市淡友大戶推回低位，反映出兩個
市場的舊經濟股均仍有不輕的沽壓。另一方面，科技指數的表現轉強，卻未算轉好，皆因仍未走
出近日的橫行區。事實上，科技指數的中期局勢雖仍屬向淡，周線圖ＳＴＣ正欲發出買入訊號。
　　另一方面，日線圖局勢其實正在陸續轉好中，ＭＡＣＤ剛發出了「熊牛」買入訊號。ＳＴＣ
的％Ｋ須升離％Ｄ，ＲＳＩ則須升回５０線之上企穩。最重要者，為本月３日低位６５５８遠高
於上月２７日低位６１１８，代表好友已成功將短期防線上移。最後，ＯＢＶ喜見於前跌浪底前
掉頭回升，且看好友能否把握機會，收復更多失地。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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