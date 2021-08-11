《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局大限至

《缸邊隨筆》今年中以來，市場一個關注點是美儲局何時宣布縮表和加息，但美儲局就一拖

再拖，但估計再拖不了，快則於９月，遲則於今年１２月要公告天下，更快的是在今年８月２６

至２８日Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ會議上宣布。



美儲局於今年７月仍拒不認通脹已超標，仍死撐就業數據不理想，筆者７月２９日有文：《

Ｆｅｄ Ｆｏｌｌｙ》，文中引用了美國銀行估美儲局在縮表和加息的可能日程。翌日，７月３

０日，有文：《美儲局拖到幾時》，又加入了高盛估美儲局的縮表和加息的可能日程。７月６日

，筆者有文：《２０２１年１２月﹒美儲局大限》，文中提出：



美儲局的大限，未必確實在２０２１年１２月，可以是在２０２１年９月，也可以是在

２０２２年３月。總之，在今後的６個多月裏，美儲局會有一劫，美儲局欲化解這一劫，十分不

易。



今年首季，當美債息湧上１﹒７厘時，筆者就有文，指美十年債息升完，會回至１﹒５至１

﹒４厘區，當時沒作解釋。今次要先解釋了，才可知為何美儲局在未來６個月，會有一劫。



先看美國財政部與美儲局的一些牌面資料：



（１）美儲局謂通脹是暫時性的，以拒加息；

（２）美儲局又謂會收水，但一定要待美國就業數據好，經濟好才會收；

（３）美儲局今時買有８兆美元的美債資產；

（４）美儲局今時仍會每月買８００億的美國長債和４００億的按揭債，至今年底；

（５）今時存於美儲局的隔夜逆回購金額一度逾９９００億；

（６）這個隔夜逆回購金額於今年３月時額度是零，即是由３月至６月間，這個隔夜逆回購金額

飆升近１萬億；

（７）於６月美儲局議息會後，提出要對這些原只得零息的隔夜逆回購金，支付０﹒０５厘利息

；

（８）美財政部要因應白宮的刺激經濟方案而要大力發債。



＊美儲無視通脹＊



美儲局因為市場上買債的資金不足，故一直以通脹不夠脹，就業未夠好而拒公布縮表、加息

日程。



不過美國通脹真的坐不住了，而就業數據，會繼７月的爆棚表現（增逾９３萬個職位）而續

好嗎？估計會。



美國的疫情失業救濟，或補貼，到８、９月起就會陸續取消，沒有了補貼，工人只好馬死落

地行，不能不去搵份工，而這就是７月就業數據勁好的原因，除非拜登又再推出新的一輪福利派

送，不然要開飯就只好去打工，就業人數又怎會不增呢？



美儲局官員不是看不到這點，而是扮盲，但只要再無福利，肚餓將會迫使美國工人去打工了

，只要未來數月的通脹升、就業升，美儲局的大限就一定到。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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