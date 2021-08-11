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即市新聞

11/08/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局大限至

　　《缸邊隨筆》今年中以來，市場一個關注點是美儲局何時宣布縮表和加息，但美儲局就一拖
再拖，但估計再拖不了，快則於９月，遲則於今年１２月要公告天下，更快的是在今年８月２６
至２８日Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ會議上宣布。

　　美儲局於今年７月仍拒不認通脹已超標，仍死撐就業數據不理想，筆者７月２９日有文：《
Ｆｅｄ　Ｆｏｌｌｙ》，文中引用了美國銀行估美儲局在縮表和加息的可能日程。翌日，７月３
０日，有文：《美儲局拖到幾時》，又加入了高盛估美儲局的縮表和加息的可能日程。７月６日
，筆者有文：《２０２１年１２月﹒美儲局大限》，文中提出：

　　美儲局的大限，未必確實在２０２１年１２月，可以是在２０２１年９月，也可以是在
２０２２年３月。總之，在今後的６個多月裏，美儲局會有一劫，美儲局欲化解這一劫，十分不
易。

　　今年首季，當美債息湧上１﹒７厘時，筆者就有文，指美十年債息升完，會回至１﹒５至１
﹒４厘區，當時沒作解釋。今次要先解釋了，才可知為何美儲局在未來６個月，會有一劫。

先看美國財政部與美儲局的一些牌面資料：

（１）美儲局謂通脹是暫時性的，以拒加息；
（２）美儲局又謂會收水，但一定要待美國就業數據好，經濟好才會收；
（３）美儲局今時買有８兆美元的美債資產；
（４）美儲局今時仍會每月買８００億的美國長債和４００億的按揭債，至今年底；
（５）今時存於美儲局的隔夜逆回購金額一度逾９９００億；
（６）這個隔夜逆回購金額於今年３月時額度是零，即是由３月至６月間，這個隔夜逆回購金額
飆升近１萬億；
（７）於６月美儲局議息會後，提出要對這些原只得零息的隔夜逆回購金，支付０﹒０５厘利息

（８）美財政部要因應白宮的刺激經濟方案而要大力發債。

＊美儲無視通脹＊

　　美儲局因為市場上買債的資金不足，故一直以通脹不夠脹，就業未夠好而拒公布縮表、加息
日程。

　　不過美國通脹真的坐不住了，而就業數據，會繼７月的爆棚表現（增逾９３萬個職位）而續
好嗎？估計會。

　　美國的疫情失業救濟，或補貼，到８、９月起就會陸續取消，沒有了補貼，工人只好馬死落
地行，不能不去搵份工，而這就是７月就業數據勁好的原因，除非拜登又再推出新的一輪福利派
送，不然要開飯就只好去打工，就業人數又怎會不增呢？

　　美儲局官員不是看不到這點，而是扮盲，但只要再無福利，肚餓將會迫使美國工人去打工了
，只要未來數月的通脹升、就業升，美儲局的大限就一定到。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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