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即市新聞

11/08/2021 09:10

《專家之言－何志銘》恒指進入２６８００點阻力區，先行計數為佳

　　《專家之言》鑑於市場氣氛有少許緩和跡象，昨（１０日）港股高開１７３點，報２６４５
６點。隨後科技類板塊（ＡＴＭＸＪ）見資金追入，帶動港股一度高見２６６１０點，升３２７
點。主板股票的升跌比率為２６比１５，上升股份１１０８隻，恆指成分股３１隻股份上升，下
跌股份２５隻，升跌比率為５３比４３，最終恆指收報２６６０５點，升３２２點或升１﹒２３
％，主板成交１６０７﹒８７億元。國企指數報９４９９點，升１８５點或升１﹒９９％。恆生
科技指數報６８３０點，升１６５點或升２﹒４８％。滬、深港通南下交易淨流入金額分別為
３０﹒９９億及３５﹒９８億元人民幣。至於內地股市方面，上證綜合指數報３５２９點，升
３５點或升１﹒０１％，成交５５３４﹒４０億元人民幣。深證成分指數報１５０５７點，升
１１６點或升０﹒７８％，成交７９０６﹒６４億元人民幣。

＊向上突破要大成交配合，科技股是否轉勢仍言之尚早＊

　　後市方面，指數由２５０８６﹒４３點（７月２７日）推至２６６０５﹒６２點（１０日）
，已彈了１５２０點，鑑於目前氣氛及經濟基本面未見有明顯改善下，差不多了，亦交足功課了
，再推阻力非輕，而從技術走勢方面分析，恆指進入約２６８００至２７０００點的阻力區。能
否進一步大舉向上突破，就必須要大成交配合下衝關才可。筆者個人認為見好即收先行計數為佳
，免得又被困鎖死資金，策略上操作要小心為上，另一方面，有見近日科技類亦見有明顯反彈，
是否已扭轉局勢仍言之尚早，以阿爺調控力度而言建議朋友們見好即收相對較佳。《獨立股評人
　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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