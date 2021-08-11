【曙光初現？】傳恒大覓白武士，惟內房勁彈另有因，專家籲減持！

《經濟通通訊社記者葉嘉兒１１日報道》小米集團（０１８１０）主席雷軍揚言三年內手機

業務要做「世界第一」，惟今日市場卻不太受落。反而「負債第一」的恆大集團（０３３３３）

「確認賣仔」消息卻成市場焦點。科技股升勢不繼，轉由內房股接捧。據《經濟通ＨＶ２報價系

統》，地產類股票半日獲最多資金掃貨，最佳表現藍籌冠亞季軍全由物管及內房股包辦。不過，

專家認為，內房反彈另有原因，籲投資者宜借機減磅。



＊傳恆大系獲大型內房拯救，系內股份普遍連彈三日＊



世界第一不易做，不過提及「負債第一」，大家可能都會想起中國債市最大灰犀牛的恆大。

市場早已對恆大亮起紅燈，眾多消息自上月起一浪接一浪下，拖累恆大集團股價上周一度深潛至

５﹒０７元，債券價格亦插水。全系股價基本上連續錄得三支陽燭，或與有傳集團計劃出售資產

有關。

恆大昨晚公告題為「不尋常證券價格和交易量波動」的通告，內文透露正與數間潛在獨立第

三方投資者探討出售包括恆大汽車（００７０８）及恆大物業（６６６６）部份權益，意味有關

傳聞獲得證實。

今早再傳出萬科（０２２０２）（深：０００００２）牽頭的企業將接手恆大物業。值得留

意的是，萬科多次出手接貨其他內房的資產，包括去年８月斥資２４億元人民幣收購泰禾集團，

並成第二大股東，而今年亦計劃收購藍光發展更多項目。雖然恆大能否靠「賣子」解決信貸危機

仍不得而知，但消息已刺激恆大系普遍由低位連升第三日，全系半日再有８至１６％進帳。



＊熊麗萍：反彈另有因，應趁勢減磅＊



除恆大系外，今日資金亦明顯追捧內房相關板塊。據《經濟通ＨＶ２報價系統》的行業綜觀

可見，地產業早上日獲近１３億資金淨主動買入，成交金額近１００億，佔大市成交近１２％。

單計恆大物業，已有逾２億元淨主動買入資金。半日最佳表現藍籌三甲分別為碧桂園服務（０６

０９８）、龍湖集團（０６０９８）及華潤置地（０１１０９），升幅介乎６－７％。

雖然恆大系有起色，或多或少能改善市場氣氛。不過，有分析認為，這並非內房今日上升的

催化劑。駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，近日公布的內地出口數字比預期低，市場憧憬

人民銀行放水。雖然大型內房加入恆大有助提升行業信心，但最終仍要視乎出價水平。若出價低

，相信內房反彈後將再有調整。

熊麗萍又指，內地對內房語氣、政策仍然一貫強硬，料整個板塊整體仍會受壓。考慮到相關

股份股價低殘、估值吸引，或有部份資金吸納，惟相信反彈是減磅良機！



＊內地券商持相反意見，中金料利淡因素已充分釋放＊



內地最新消息指，深圳終止第二輪集中供地，北京、廣州、長沙、杭州等城市已推遲第二輪

集中供地，大行看法普遍樂觀。

中金認為，市場不宜對內房板塊繼續太悲觀，板塊估值及倉位均已達歷史新低，而股價亦亦

已充分反映行業的政策收緊及利潤率走弱等利淡因素，料第二批集中供地項目利潤率已出現企穩

回升跡象，相信內房股或迎來一波反彈行情。

另外，中銀證券稱，雖然首批集中土地出讓利潤率不及預期、政策持續加碼，房企短期估值

或仍將承壓，但隨著８月各大房企公布中期業績，板塊估值將得到修復。

