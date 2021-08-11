《盤後部署》港股短線受阻於２６８００點，待科技派成績後才入市

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，而亞洲股市普遍走弱，港股今日

上演「好淡大戰」，恆指今早低開１１３點後跌勢輕微擴張，隨後內銀股走勢發力，帶動恆指跌

幅收窄並順勢反彈，盤中一度升最多２１６點；午後港股隨即升幅收窄，科技股及藥明

（０２２６９）跌幅顯著，拖累大市氣氛，最終恆指收報２６６６０點，升５４點或升

０﹒２０％，主板成交１５３５﹒０７億元。國企指數報９５４８，升４８點或升０﹒５２％。

恆生科技指數報６８２０，跌９點或跌０﹒１４％。

內地股市窄幅上落為主，上證綜合指數報３５３２，升２點或升０﹒０８％，成交

５４１９﹒４３億元人民幣。深證成份指數報１５０２１，跌３６點或跌０﹒２４％，成交

７４０７﹒１８億元人民幣。



＊港股今日上演好淡交戰，惟１０天線向上屬良好跡象＊



恆指今日升至２６８２２點後升幅迅即收窄，反映２６８關口有明顯阻力，市場目前關注多

隻大型科企中期業績，預計大市仍以窄幅上落為主。值得關注的是，恆指十天線（２６３０２點

）有向上意味，加上ＭＡＣＤ升勢口開始漸大，１４日ＲＳＩ仍處於５０以下，反映大市目前氣

氛良好，有逐步向上修整的意向。

惟目前十天線仍未升破其他移動平均線，建議投資者仍以觀望為主，可待大型科企公布業績

後才考慮是否入市，預計恆指短期仍以２６２００至２６８００的上落格局為主，如炒即市則可

考慮以此關口作為牛熊的考量。（ｕｌ）

