  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/08/2021 17:46

《台股攻略－黃振宇》台股持續探底，跌穿１７３００點關口

　　《台股攻略》雖然昨晚（１０日）美國道瓊斯指數及標準普爾５００指數以歷史新高收市，
惟科技股遭到沽壓，拖累台股今日（１１日）反覆沉底。加權指數今早以１７３０８點開市後隨
即下跌，午市時段更出現嚴重沽壓，導致盤中曾大跌超過２００點，幸好臨近尾市時出現反彈，
跌幅收窄，最終跌９６點，收１７２２７點，成交金額為３８８２億元（新台幣．下同）。
　　電子權值股持續弱勢，台積電及聯發科公布７月收入下跌超過一成，股價全日均在盤下徘徊
，分別收５９０元及９１０元，下跌１元及１２元。聯發科７月收入遜預期亦影響ＩＣ設計股走
弱，晶豪科、原相及晶焱均跌超過７％，而杰力、金麗科、威鋒電子、鈺創、驊訊及晶相光跌幅
則超過５％。其餘電子權值股亦明顯下跌，華邦電、南亞科、上銀、環球晶、瑞昱、元太、南電
、祥碩及旺宏跌幅均超過２％。航運股沽壓沉重，其中陽明海運曾一度跌停，而長榮、台驊投控
、亞航、新興、萬海及志信均跌超過４％。航空股亦跌勢沉重，長榮及華航全日盤下游走，分別
跌４％及２％，收１８﹒４５元及１７﹒４５元。
　　台股近期因獲利盤湧現而沽壓沉重，加上成交萎縮，投資者不宜貿然入市。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事11/08/2021
《神州經脈》7月信貸數據普遜　監管盯上線上醫療　滬指連升三日
財經熱話11/08/2021
疫情下在家工作PC大賣 聯想季績勝預期股價飆升
財經熱話11/08/2021
【國潮未退】波司登估值合理且見品牌升級 可待調整後買入
財經熱話11/08/2021
【曙光初現？】傳恒大覓白武士　惟內房勁彈另有因　專家籲減持！
財經熱話11/08/2021
港交所半年多賺26%創新高　大增派息
財經熱話11/08/2021
【重拳監管】官媒指將推醫療網絡信息安全管理辦法 醫療平台股先跌後回升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金