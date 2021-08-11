《台股攻略－黃振宇》台股持續探底，跌穿１７３００點關口

《台股攻略》雖然昨晚（１０日）美國道瓊斯指數及標準普爾５００指數以歷史新高收市，

惟科技股遭到沽壓，拖累台股今日（１１日）反覆沉底。加權指數今早以１７３０８點開市後隨

即下跌，午市時段更出現嚴重沽壓，導致盤中曾大跌超過２００點，幸好臨近尾市時出現反彈，

跌幅收窄，最終跌９６點，收１７２２７點，成交金額為３８８２億元（新台幣．下同）。

電子權值股持續弱勢，台積電及聯發科公布７月收入下跌超過一成，股價全日均在盤下徘徊

，分別收５９０元及９１０元，下跌１元及１２元。聯發科７月收入遜預期亦影響ＩＣ設計股走

弱，晶豪科、原相及晶焱均跌超過７％，而杰力、金麗科、威鋒電子、鈺創、驊訊及晶相光跌幅

則超過５％。其餘電子權值股亦明顯下跌，華邦電、南亞科、上銀、環球晶、瑞昱、元太、南電

、祥碩及旺宏跌幅均超過２％。航運股沽壓沉重，其中陽明海運曾一度跌停，而長榮、台驊投控

、亞航、新興、萬海及志信均跌超過４％。航空股亦跌勢沉重，長榮及華航全日盤下游走，分別

跌４％及２％，收１８﹒４５元及１７﹒４５元。

台股近期因獲利盤湧現而沽壓沉重，加上成交萎縮，投資者不宜貿然入市。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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