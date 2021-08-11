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即市新聞

11/08/2021 10:13

《窩輪豪情－梁業豪》國指期貨繼續升向小時圖保歷加通道頂部

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為地產建築業、
能源業與金融業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為招商銀
行（０３６９８）、中國海外（００６８８）與郵儲銀行（０１６５８），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選舜宇光學科技（０２３８２）、快手（０１０２４）與領展房產（００８２３）。
　　藍籌股、國企股與科技股近日於表現上有資金輪動的跡象，國企股有上升動力增強的優勢。
今早（１１日）開市後，國企指數曾見升抵９５２４，高於合理值９５１０。之前指數於
９３４６已經找到即市支持，重要支持位９４２５沒有受到很大的考驗。國指期貨陰陽燭小時圖
上，持續上移的呆歷加通道頂部依然是好友的進攻目標，證明淡友正在且戰且退中。雖然圖上５
個主要技術分析指標均屬利好，好友須加倍努力，令「上升裂口」兼「大陽燭」呈現，迫使更多
淡友知難而退。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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