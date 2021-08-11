《窩輪豪情－梁業豪》國指期貨繼續升向小時圖保歷加通道頂部

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為地產建築業、

能源業與金融業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為招商銀

行（０３６９８）、中國海外（００６８８）與郵儲銀行（０１６５８），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選舜宇光學科技（０２３８２）、快手（０１０２４）與領展房產（００８２３）。

藍籌股、國企股與科技股近日於表現上有資金輪動的跡象，國企股有上升動力增強的優勢。

今早（１１日）開市後，國企指數曾見升抵９５２４，高於合理值９５１０。之前指數於

９３４６已經找到即市支持，重要支持位９４２５沒有受到很大的考驗。國指期貨陰陽燭小時圖

上，持續上移的呆歷加通道頂部依然是好友的進攻目標，證明淡友正在且戰且退中。雖然圖上５

個主要技術分析指標均屬利好，好友須加倍努力，令「上升裂口」兼「大陽燭」呈現，迫使更多

淡友知難而退。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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