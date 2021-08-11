《談國論企－黎偉成》ＣＰＩ受控有利經濟穩進發展

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０２１年７月份同比和環比增長皆放緩，更處

於合理的區間，此為人民銀行行適度調整貨幣政策地「降準」製造良好的條件，和確保國民經濟

繼續保持穩中有進發展。這與美國等地商品生產和供應不足以應付經濟重啟強烈需求，通貨向上

使利率添壓相比，良莠可見。



＊中國可適調貨幣政策挺經濟而美帝難矣＊



我要指出者，為：ＣＰＩ於７月份同比上升１％，相對於國內生產總值ＧＤＰ於２０２１年

二季度同比直接比較的增長７﹒９％，要低６﹒９個百分點，完全可以接受，亦為央行有絕對足

夠的條件調整貨幣政策，以支持經濟穩中有進發展。由是中國人民銀行於７月１５日下調存款準

備金率０﹒５個百分點的決策，增加以商業銀行為主的金融機構中長期資金資源和短期流動性，

強化對企業及居民信貸支持，進一步刺激內需，是為配合本國國情的及時、有用的貨幣政策。

來自中國國家統計局所發布的最新資料，居民消費價格於２０２１年７月份同比增長，不僅

比對上一個月回落０﹒１個百分點，與６月份環比跌０﹒２個百分點，成二連跌，基本確認止住

５月份環比增０﹒４個百分點、４月份增０﹒５個百分點和３月份跌轉升０﹒４％之三連升態勢

，更比２０２０年７月所升的２﹒７％少增１﹒７個百分點，可見ＣＰＩ相對受控，在國際能源

資源價節節走高底下當為相當不俗表現。

至於ＣＰＩ的最新變異，重點仍為（甲）非食品分類指數的壓力不輕，於２０２１年７月份

同比上升２﹒１％，較對上一個月所升的１﹒７％大幅提升０﹒４個百分點，而６月份的環比提

高０﹒１個百分點，是月份的升幅更高於ＣＰＩ之數１﹒１個百分點，不可掉以輕心。此乃受困

於（１）衣著分類指數於７月份環比上升０﹒１個百分點達０﹒５％，比１、２月份尚分別下跌

０﹒２％與０﹒５％；（２）居住分類指數升１﹒１％，與６月份的環比，同樣高０﹒２個百分

點，和（３）交通及通信分類指數升６﹒９％，環比升１﹒１個百分點，而６月份５﹒８％環比

升０﹒５個百分點。

需要指出的，是ＣＰＩ有十分重要影響的（乙）食品大類分類指數，擴大環比跌幅，是為通

貨價格升勢放緩的重要因由：於２０２１年７月份同比下跌１﹒８％，較６月份的０﹒４％大幅

回落１﹒４個百分點，而５月份同比升０﹒３％，乃因：（一）禽肉價格持續回落，分類指數於

２０２１年７月份同比跌幅擴大至２５﹒５％，比對上一個月的１９﹒５％多減６個百分點，連

同６月份環比跌幅８﹒２個百分點都屬明顯回落態勢，相對於２０２０年７月份仍飆升

６１﹒１％，大有不可同日而語之概；此對ＣＰＩ的影響由６月份之跌０﹒８１個百分點，擴大

至跌１﹒１２個百分點。



＊非食品類商品價格緩升或影響民生＊



禽肉價格持續明顯回落，重要受到豬肉價格不斷大幅下調的影響。豬肉分類指數於２０２１

年７月份回落４３﹒５％，環比大幅下跌７個百分點，而６月份同比下跌３６﹒５％比５月份的

２３﹒８％跌幅擴大１２﹒７％，影響ＣＰＩ由回落０﹒８個百分點擴大至１﹒０５個百分點，

ＣＰＩ於是月份則上升１﹒％；反觀２０２０年７月則上升８５﹒７％，足見以豬肉主的畜肉價

格變異，對通貨脹膨有十分重大的影響。

要高度注意的，是（Ｉ）豬肉價增長持續放緩，很主要受惠於豬肉供應有所提升，尤其是：

生豬存欄量於２０２１年６月末為４﹒３９１１億頭，同比增長２９﹒１％，其中能繁殖母豬存

欄量４，５６４萬頭增２５﹒７％，相信豬肉供應能滿足市場需求，對通脹控制和民生皆為佳訊

。

問題是（ＩＩ）豬肉價連跌和跌至如斯低位，使養豬商、農的回報利益受到日益重大的衝擊

，是為國家近日在市場買入豬肉以作調節儲備。

期內的牛肉分類指數於７月份的升幅為４﹒０％，羊肉分類指數的升幅回落至４﹒５％，對

畜肉主分類指數的影響相對較微。

反觀美國，於重啟經濟時，只開放社會活動，之前完全未有推動工商服務業的生產，供應不

足，加上拜登仍延續特朗普對華單邊採取的加徵關稅霸權劣政，亦為美國消費價格指數ＣＰＩ如

當地有估計今年可達４﹒９％之普，聯儲局很有可能減少購買債卷等收緊貨幣政策，甚至要加息

，自身難保，又要惡炒中國。此（美國）消、彼（中國）長，美帝霸權主義沒落矣！要美國政棍

改變白人妄自尊大思維？《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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