《異動股》官媒指將推醫療網絡信息安全管理辦法，阿里健康跌２％

《經濟通通訊社１１日專訊》阿里健康（００２４１）現價跌２﹒３８％，報１２﹒３元，

該股成交約２４７萬股，涉資３０７２萬元。

官媒再次發文透露內地監管風向。新華社主管的《經濟參考報》引述消息人士報道，全國醫

療機構網絡信息安全管理辦法正在起草中，不久將會出台。

新冠疫情暴發後，全球醫療健康數據頻繁受到駭客攻擊，中國開始重視醫療健康數據的價值

，希望通過立法、加強監管等多維度方式提升醫療健康數據的整體安全水平。

目前醫療健康不安全風險主要體現在線上醫療數據、健康大數據中心數據、醫療健康Ａｐｐ

數據等八個方面。

醫療平台股普跌。平安好醫生（０１８３３）跌１﹒５５％，報７３﹒１元；京東健康（０

６６１８）跌０﹒３８％，報７９﹒４元。

現時，恆生指數報２６４９１，跌１１３點或跌０﹒４３％，主板成交３７﹒１３億元。國

企指數報９４４９，跌５０點或跌０﹒５３％。恆生科技指數報６７９８，跌３１點或跌０﹒４

７％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里健康 （００２４１） １２﹒３０元 跌２﹒３８％

平安好醫生（０１８３３） ７３﹒１０元 跌１﹒５５％

京東健康 （０６６１８） ７９﹒４０元 跌０﹒３８％

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（ｋｓ）

