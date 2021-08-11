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即市新聞

11/08/2021 09:24

《異動股》官媒指將推醫療網絡信息安全管理辦法，阿里健康跌２％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》阿里健康（００２４１）現價跌２﹒３８％，報１２﹒３元，
該股成交約２４７萬股，涉資３０７２萬元。
　　官媒再次發文透露內地監管風向。新華社主管的《經濟參考報》引述消息人士報道，全國醫
療機構網絡信息安全管理辦法正在起草中，不久將會出台。
　　新冠疫情暴發後，全球醫療健康數據頻繁受到駭客攻擊，中國開始重視醫療健康數據的價值
，希望通過立法、加強監管等多維度方式提升醫療健康數據的整體安全水平。
　　目前醫療健康不安全風險主要體現在線上醫療數據、健康大數據中心數據、醫療健康Ａｐｐ
數據等八個方面。
　　醫療平台股普跌。平安好醫生（０１８３３）跌１﹒５５％，報７３﹒１元；京東健康（０
６６１８）跌０﹒３８％，報７９﹒４元。
　　現時，恆生指數報２６４９１，跌１１３點或跌０﹒４３％，主板成交３７﹒１３億元。國
企指數報９４４９，跌５０點或跌０﹒５３％。恆生科技指數報６７９８，跌３１點或跌０﹒４
７％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里健康　（００２４１）　　　１２﹒３０元　　　跌２﹒３８％
　　平安好醫生（０１８３３）　　　７３﹒１０元　　　跌１﹒５５％
　　京東健康　（０６６１８）　　　７９﹒４０元　　　跌０﹒３８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

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