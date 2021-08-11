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即市新聞

11/08/2021 13:05

《午市前瞻》大市窄幅上落，專家指中央政策不利內房股長遠升幅

　　《經濟通通訊社１１日專訊》恆生指數半日收市報２６６６１，升５５點或０﹒２１％，主
板成交８５９﹒８６億元。恆生中國企業指數報９５５２，升５３點或０﹒５６％。恆生科技指
數報６８３３，升２點或０﹒０４％。

＊麥嘉嘉：內房股反彈力度不大，物管股政策影響較少＊

　　恆指今日繼續升勢，受惠內房及油股帶動，低開後回升，更突破２０天線。申萬宏源投資顧
問部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》分析指，雖然近來恆指有反彈，但力度不大，市場焦點暫時
落在業績公布上。外圍方面，投資者關注本月尾舉行的傑克森霍爾（Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ
）全球央行年會，當中美國對貨幣政策後續取向，會間接影響全球資金流向。麥嘉嘉預期後市阻
力位會在２７２００點，若向下則在２６４００點有支持。
　　今日有消息指，恆大（０３３３３）擬出售旗下部分資產，最新有指恆大或會出售恆大物業
予萬科牽頭財團。恆大有救，股價升逾６％，其餘內房股亦一致向好，中海外（００６８８）抽
升逾８％成最大升幅藍籌。但麥嘉嘉指，消息雖有助紓緩恆大危機，但未能解決根本問題。麥嘉
嘉分析，中央政策遏止炒風，所以即使內房股有彈升，但始終力度不大。
　　相較之下，麥嘉嘉認為物管股較少直接受政策影響，而且盈利增長亦有３至４成，反彈應比
普遍內房股持久。麥嘉嘉看好行業龍頭碧桂園服務（０６０９８），已由高位８５元下試４８元
低位，現時在６５元水平，預料之後可嘗試收復７２元裂口位，現時可小注跟入，止蝕位在６０
元。（ｌｃ）

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