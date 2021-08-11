【北水炒Ｄ乜】淨流入６５億人幣，買吉利去中芯

《經濟通通訊社１１日專訊》恆指低開１１３點，報２６４９１點。最高升２１６點報
２６８２２點，最低跌１５１點報２６４５４點。恆指收報２６６６０點，升５４點或０﹒２％
。
按額度計算，北水全日淨流入６５億元人民幣，減少２﹒９％。北水淨買入最多的個股依次
是吉利汽車（００１７５）、中國移動（００９４１）、郵儲銀行（０１６５８）；淨賣出最多
的依次是中芯國際（００９８１）、復星醫藥（０２１９６）、中車時代電氣（０３８９８）。
主板成交１５３５﹒０７億元減少４﹒５％。其中港股通成交４１０﹒３億元，佔總成交
２６﹒７％。
＊７月新能源汽車銷量急增＊
中國汽車工業協會公布，中國７月份汽車銷量１８６﹒４萬輛，同比下降１１﹒９％。７月
乘用車銷量為１５５﹒１萬輛，同比下降７％。７月新能源汽車銷量為２７﹒１萬輛，同比增長
１６４﹒４％。吉利汽車升３﹒２８％報２８﹒３元，北水淨買入１０﹒２億元。
中國電信昨日晚間披露戰略配售結果，共２０家戰略投資者入圍，配售數量為５１﹒８３萬
股，約佔綠鞋全額行使後本次發行總量的 ４３﹒３５％。中國移動升１﹒１％報５０﹒４５元
，北水淨買入４﹒５億元。另外，郵儲銀行升５﹒８９％報５﹒７５元，北水淨買入４﹒３億元
。
在打擊「炒芯」的陰霾下，中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）已連跌三日。公
司昨晚（１０日）發布公告稱，股東ＧＩＣ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ於８月４日通過
上交所減持２８０萬公司股份，佔公司總股本的０﹒１４％。中芯國際跌２﹒１１％報２５﹒５
元，北水淨賣出４﹒３億元。
另外，復星醫藥跌８﹒４９％報６０﹒３５元，北水淨賣出２﹒８億元。中車時代電氣跌
７﹒１２％報４８﹒９元，北水淨賣出０﹒７億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
吉利汽車 （００１７５） １０﹒１８
中國移動 （００９４１） ４﹒４８
郵儲銀行 （０１６５８） ４﹒２９
美團 （０３６９０） ４﹒０６
香港交易所 （００３８８） ３﹒８７
淨沽出最多港股：
中芯國際 （００９８１） －４﹒２５
復星醫藥 （０２１９６） －２﹒７８
中車時代電氣 （０３８９８） －０﹒７５
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