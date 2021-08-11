【北水炒Ｄ乜】淨流入６５億人幣，買吉利去中芯

《經濟通通訊社１１日專訊》恆指低開１１３點，報２６４９１點。最高升２１６點報

２６８２２點，最低跌１５１點報２６４５４點。恆指收報２６６６０點，升５４點或０﹒２％

。

按額度計算，北水全日淨流入６５億元人民幣，減少２﹒９％。北水淨買入最多的個股依次

是吉利汽車（００１７５）、中國移動（００９４１）、郵儲銀行（０１６５８）；淨賣出最多

的依次是中芯國際（００９８１）、復星醫藥（０２１９６）、中車時代電氣（０３８９８）。

主板成交１５３５﹒０７億元減少４﹒５％。其中港股通成交４１０﹒３億元，佔總成交

２６﹒７％。



＊７月新能源汽車銷量急增＊



中國汽車工業協會公布，中國７月份汽車銷量１８６﹒４萬輛，同比下降１１﹒９％。７月

乘用車銷量為１５５﹒１萬輛，同比下降７％。７月新能源汽車銷量為２７﹒１萬輛，同比增長

１６４﹒４％。吉利汽車升３﹒２８％報２８﹒３元，北水淨買入１０﹒２億元。

中國電信昨日晚間披露戰略配售結果，共２０家戰略投資者入圍，配售數量為５１﹒８３萬

股，約佔綠鞋全額行使後本次發行總量的 ４３﹒３５％。中國移動升１﹒１％報５０﹒４５元

，北水淨買入４﹒５億元。另外，郵儲銀行升５﹒８９％報５﹒７５元，北水淨買入４﹒３億元

。

在打擊「炒芯」的陰霾下，中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）已連跌三日。公

司昨晚（１０日）發布公告稱，股東ＧＩＣ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ於８月４日通過

上交所減持２８０萬公司股份，佔公司總股本的０﹒１４％。中芯國際跌２﹒１１％報２５﹒５

元，北水淨賣出４﹒３億元。

另外，復星醫藥跌８﹒４９％報６０﹒３５元，北水淨賣出２﹒８億元。中車時代電氣跌

７﹒１２％報４８﹒９元，北水淨賣出０﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

吉利汽車 （００１７５） １０﹒１８

中國移動 （００９４１） ４﹒４８

郵儲銀行 （０１６５８） ４﹒２９

美團 （０３６９０） ４﹒０６

香港交易所 （００３８８） ３﹒８７



淨沽出最多港股：

中芯國際 （００９８１） －４﹒２５

復星醫藥 （０２１９６） －２﹒７８

中車時代電氣 （０３８９８） －０﹒７５

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