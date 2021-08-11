《美元走勢－羅明立》歐元暫守１﹒１７，但反彈力度不強

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒７０ １１０﹒５８ １１０﹒７６

歐元╱美元 １﹒１７２６ １﹒１７０６ １﹒１７１６

英鎊╱美元 １﹒３８３６ １﹒３８１３ １﹒３８２２

美元╱瑞郎 ０﹒９２４２ ０﹒９２１４ ０﹒９２３３

美元╱港元 ７﹒７８２８ ７﹒７８０３ ７﹒７８１４

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《美元走勢》德國及歐元區８月ＺＥＷ經濟景氣指數大幅回落，德國數據由７月的６３﹒３

跌至４０﹒４，歐元區由６１﹒２跌至４２﹒７，已經是連續第三個月下降，反映德國經濟面臨

的風險在增加。市場對於美國聯儲局加快收水的預期持續，推動美元指數與收益率齊齊上升，美

元指數創三周以來新高，在９３附近波動，美國１０年期國債收益率重上１﹒３％水平。歐元暫

時力守１﹒１７，但反彈力度不強，相信支持位仍然會受衝擊，今晚美國會公布消費物價指數，

會影響美元表現。１﹒１７００前可小注博反彈，但嚴守止蝕。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７２０ １﹒１７９０ １﹒１６８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒２５８５ １﹒２５００ １﹒２６２５

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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