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即市新聞

11/08/2021 16:36

《美元走勢－羅明立》歐元暫守１﹒１７，但反彈力度不強

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒７０　　　１１０﹒５８　　　１１０﹒７６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７２６　　　１﹒１７０６　　　１﹒１７１６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８３６　　　１﹒３８１３　　　１﹒３８２２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２４２　　　０﹒９２１４　　　０﹒９２３３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７８２８　　　７﹒７８０３　　　７﹒７８１４
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》德國及歐元區８月ＺＥＷ經濟景氣指數大幅回落，德國數據由７月的６３﹒３
跌至４０﹒４，歐元區由６１﹒２跌至４２﹒７，已經是連續第三個月下降，反映德國經濟面臨
的風險在增加。市場對於美國聯儲局加快收水的預期持續，推動美元指數與收益率齊齊上升，美
元指數創三周以來新高，在９３附近波動，美國１０年期國債收益率重上１﹒３％水平。歐元暫
時力守１﹒１７，但反彈力度不強，相信支持位仍然會受衝擊，今晚美國會公布消費物價指數，
會影響美元表現。１﹒１７００前可小注博反彈，但嚴守止蝕。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７２０　　　１﹒１７９０　　　１﹒１６８０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒２５８５　　　１﹒２５００　　　１﹒２６２５
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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