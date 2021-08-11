國泰中期虧損收窄至７６﹒６５億元，不派中期息

《經濟通通訊社１１日專訊》國泰航空（００２９３）公布截至今年６月底止之中期業績，
虧損７６﹒６５億元，去年同期蝕９８﹒６５億元。期內每股基本虧損１２２﹒１仙，不派中期
股息。
期內，收益總額１５８﹒５４億元，按年跌４２﹒７％；營業虧損５４﹒３５億元，去年營
業虧損８７﹒３５億元。（ｃｗ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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