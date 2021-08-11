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即市新聞

11/08/2021 17:37

國泰：未有計劃再推無薪假，不認為新航空公司會加大競爭

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國泰航空（００２９３）行政總裁鄧健榮於網上會議表示，集
團第四季將可載客量最高調整至疫情前水平的３０％的目標，主要取決於各地政府的旅遊限制，
需視乎疫苗接種率，強調國泰香港有８８％員工已預約或接種疫苗，當中機師達９９％、空中服
務員達９１％。
　　有傳大灣區航空將獲牌照，鄧健榮指出，不知道及不清楚相關公司牌照事宜，亦不作評論，
不過認為本港的航空業競爭一直較大，不認為新公司會增加行業競爭，強調集團的雙品牌戰略將
可滿足不同客群需要。
　　被問及會否有第四輪無薪假，鄧健榮指出，早前引入的行政人員減薪將在今年餘下時間繼續
，暫時未有計劃引入更多無薪假，不過認為現時情況非常不明確，不排除任何選項。
　　集團主席賀以禮表示，集團在危機中需要做好準備，迎接不同動態環境及疫情復甦，認為集
團在收購香港快運後令業務布置更靈活，不論是休閒旅遊或長途旅遊都有所準備。
　　集團財務總裁沈碧嘉表示，燃油對沖獲得收益並非不尋常，集團燃油對沖的政策不變。她又
指，早前發行的可換股債券顯示商業市場對集團的信心，另外政府延長過渡性貸款亦為集團帶來
流動性。
　　提到８月及９月的學生航運需求，集團顧客及商務總裁林紹波表示，８月的學生需求有上升
，亦有提升運力，例如香港及內地往美國、英國及歐洲等，認為趨勢可持續至９月的上半個月。
（ｃｗ）

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