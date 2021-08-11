【夜期時段】即月期指最新報２６５４０點，跌５點，低水１２０點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６５４９點，升４點，低水

１１１點，最新報２６５４０點，跌５點，低水１２０點，合約成交３０８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９５２９點，升１０點，低水１９點，最新報９５１８點，

跌１點，低水３０點，合約成交１６７張。



現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動