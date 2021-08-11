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即市新聞

11/08/2021 19:16

《再戰明天》英國公布第二季ＧＤＰ，中移動業績

　　《經濟通通訊社１１日專訊》英國公布第二季國內生產總值（ＧＤＰ），及中移動
（００９４１）派發業績，料為明日市場焦點。

＊英國公布第二季ＧＤＰ＊
　
　　各國明日未有重要經濟活動。
　　數據方面，本港時間明日７：５０ａｍ，日本公布７月生產者物價指數，月率料由０﹒６％
降至０﹒５％，年率料維持於５％。２：００ｐｍ，英國公布第二季出口，季率料由下滑
６﹒１％升上８﹒３％；第二季進口季率料由下滑１３﹒５％升上８﹒２％；第二季ＧＤＰ季率
料由上季的下滑１﹒６％回升上４﹒８％，年率料由上季的下滑６﹒１％升上２２﹒１％；６月
服務業指數月率料維持於０﹒９％；６月工業生產月率料由０﹒８％降至０﹒３％，年率料由
２０﹒６％降至９﹒４％。
　　５：００ｐｍ，歐元區公布６月工業生產，年率料由２０﹒５％降至１０﹒４％，月率跌幅
料由１％收窄至０﹒２％。８：３０ｐｍ，美國公布７月生產者物價指數，月率料由１％降至０
﹒６％，年率料由７﹒３％降至７﹒２％；連續申請失業救濟金人數料由２９３萬降至２９０萬
；首次申請失業救濟金人數料由３８萬降至３８萬。

＊中移動百度業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：華虹（０１３４７）、光大環境（００２５７）、銀娛
（０００２７）、萬洲（００２８８）、港鐵（０００６６）、中移動（００９４１）、百度
（０９８８８）。（ｈｌ）

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