《再戰明天》英國公布第二季ＧＤＰ，中移動業績

《經濟通通訊社１１日專訊》英國公布第二季國內生產總值（ＧＤＰ），及中移動

（００９４１）派發業績，料為明日市場焦點。



＊英國公布第二季ＧＤＰ＊



各國明日未有重要經濟活動。

數據方面，本港時間明日７：５０ａｍ，日本公布７月生產者物價指數，月率料由０﹒６％

降至０﹒５％，年率料維持於５％。２：００ｐｍ，英國公布第二季出口，季率料由下滑

６﹒１％升上８﹒３％；第二季進口季率料由下滑１３﹒５％升上８﹒２％；第二季ＧＤＰ季率

料由上季的下滑１﹒６％回升上４﹒８％，年率料由上季的下滑６﹒１％升上２２﹒１％；６月

服務業指數月率料維持於０﹒９％；６月工業生產月率料由０﹒８％降至０﹒３％，年率料由

２０﹒６％降至９﹒４％。

５：００ｐｍ，歐元區公布６月工業生產，年率料由２０﹒５％降至１０﹒４％，月率跌幅

料由１％收窄至０﹒２％。８：３０ｐｍ，美國公布７月生產者物價指數，月率料由１％降至０

﹒６％，年率料由７﹒３％降至７﹒２％；連續申請失業救濟金人數料由２９３萬降至２９０萬

；首次申請失業救濟金人數料由３８萬降至３８萬。



＊中移動百度業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：華虹（０１３４７）、光大環境（００２５７）、銀娛

（０００２７）、萬洲（００２８８）、港鐵（０００６６）、中移動（００９４１）、百度

（０９８８８）。（ｈｌ）

