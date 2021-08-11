港交所（３８８）中期純利６６﹒１億元升２６％，派息４﹒６９元

《經濟通通訊社１１日專訊》港交所（００３８８）公布，截至今年６月底止中期業績，純

利６６﹒１億元，按年升２６％，每股盈利５﹒２２元，中期息每股４﹒６９元，按年升

２６％。

期內，收入及其他收益１０９﹒０９億元，按年升２４％；ＥＢＩＴＤＡ為８６﹒０７億元

，升２８％。（ｂｎ）



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