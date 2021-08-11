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即市新聞

11/08/2021 18:18

港交所：上調股票印花稅影響言之尚早，ＳＰＡＣ需視乎諮詢反應

　　《經濟通通訊社１１日專訊》對於近日中國收緊對大型科技公司的監管，港交所
（００３８８）行政總裁歐冠昇於中期業績網上簡布會表示，現時中國對上述公司的監管與歐美
等已發展市場正在進行的監管收緊沒有分別，認為中國監管正在尋找正確的方法來監管新經濟公
司，相關動作亦有引起市場反應，有部分相關股份的成交量上升，但認為在相關消息平息後，將
會回歸常態，根據最近數周的觀察，未見股票成交量顯著下降，並形容第三季開局穩健。

＊香港與中國市場互相補足，ＳＰＡＣ視乎諮詢反應＊

　　他表示，香港能與中國等地市場互相補足，中國的資本市場將錄非常顯著增長，根據內部估
算，預期於未來十年中國資本市場的規模將增至逾１００兆美元的規模，如此規模需要多個市場
參與，香港亦能繼續發揮其獨特的優勢，如資訊及資金自由流動等，未來希望能與不同市場合作

　　港府早前指有意在第三季諮詢引入ＳＰＡＣ上市制度，他表示，港交所持續研究可以作為投
資好機會的產品，但需要留意相關產品對投資者的安全保障，現時正就此與證監會一起進行有關
的工作，在即將到來的諮詢後，將會視乎有關的反應來作下一步的安排。

＊港擬引入反制裁法，歐冠昇指香港市場具韌力＊

　　被問及上調股票印花稅對港交所的影響，他回應指，明白政府需要增加額外收入的需要，特
別是受到疫情影響，未來會繼續與政府溝通，以嘗試降低營運成本及交易費用，但現時談及影響
言之尚早，因相關措施才剛剛實行。
　　被問及一旦香港實施《反外國制裁法》對港交所帶來的影響，他指出，難以預測未來情況，
儘管過去兩年經歷了困難的情況，但公司於今年上半年的日均成交金額仍錄得顯著升幅，預期未
來仍會見到香港市場具韌力（ｒｅｓｉｌｉｅｎｃｅ），又指對未來公司的日均成交金額繼續上
升趨勢看法十分正面，有信心未來會有更多公司到香港上市。（ｂｎ）

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