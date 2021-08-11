聯想（９９２）首季度多賺１﹒１９倍至４﹒６６億美元

《經濟通通訊社１１日專訊》聯想集團（００９９２）公布本財年首季業績，截至今年６月

３０日止三個月，公司權益持有人應佔溢利按年增長１１９％至４﹒６６億元（美元．下同），

勝預期，每股基本盈利４﹒０２仙，按年升１２３﹒３％。

期內，總收入按年增２７％至１６９﹒２９億元；除稅前溢利按年增９６％至６﹒５億元

。毛利按年升３８％至２８﹒２４億元，毛利率升１﹒４百分點至１６﹒７％。（ａｃ）





＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

