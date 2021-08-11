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11/08/2021 12:03

聯想（９９２）首季度多賺１﹒１９倍至４﹒６６億美元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》聯想集團（００９９２）公布本財年首季業績，截至今年６月
３０日止三個月，公司權益持有人應佔溢利按年增長１１９％至４﹒６６億元（美元．下同），
勝預期，每股基本盈利４﹒０２仙，按年升１２３﹒３％。　　　
　　　期內，總收入按年增２７％至１６９﹒２９億元；除稅前溢利按年增９６％至６﹒５億元
。毛利按年升３８％至２８﹒２４億元，毛利率升１﹒４百分點至１６﹒７％。（ａｃ）


　　　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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